L’origine della pandemia C’è un aspetto comune tra le malattie infettive che si sono diffuse nel ventesimo secolo: si trasmettono dagli animali agli esseri umani. Per un numero crescente di scienziati, la colpa è della nostra specie, che inseguendo un modello di sviluppo insostenibile ha sconvolto gli ecosistemi della natura. Il video di Le Monde.

ELEANOR MORGAN

Tutti i sogni dal nostro subconscio pandemico

Il confinamento e la paura del virus incidono sulla qualità e sulla durata del nostro sonno.

THE NEW YORK TIMES

Quattro elementi per capire la diffusione del virus

Perché la diffusione del covid-19 è così diversa nelle varie aree del mondo?

MASSIMO MANTELLINI

La pandemia ci ha fatto scoprire la fatica digitale

Le nuove tecnologie rendono più stressante la nostra vita di relazione.