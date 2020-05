Israele

Il 6 maggio la corte suprema ha dato il via libera a un governo di coalizione tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il leader centrista Benny Gantz. I giudici hanno stabilito che l’incriminazione di Netanyahu per corruzione non gli impedisce di guidare il governo. L’accordo prevede che Netanyahu sarà premier per 18 mesi per poi cedere l’incarico a Gantz per altri 18 mesi. Il governo, che il 7 maggio ha ottenuto la fiducia del parlamento, s’insedierà il 13 maggio.

Iraq

Il premier incaricato Mustafa al Kadhimi, ex capo dei servizi segreti, ha ottenuto il 6 maggio la fiducia del parlamento, mettendo fine a una crisi politica che durava da quasi sei mesi. Al Kadhimi, che ha buoni rapporti sia con gli Stati Uniti sia con l’Iran, prende il posto di Adel Abdel Mahdi. Il segretario di stato americano Mike Pompeo ha concesso al nuovo governo una deroga di 120 giorni per l’acquisto di gas iraniano.

Libia

Un rapporto degli esperti delle Nazioni Unite incaricati di controllare l’embargo sulle armi in Libia conferma la presenza nel paese dei mercenari del gruppo russo Wagner e rivela quella dei combattenti siriani. Entrambe le milizie sostengono le forze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est del paese. I dettagli del rapporto sono stati svelati il 7 maggio dall’agenzia di stampa francese Afp.

Venezuela

Il 6 maggio il presidente Nicolás Maduro ha annunciato che i due statunitensi arrestati per aver partecipato a un tentativo di sbarco nel paese con alcuni mercenari saranno processati da un tribunale venezuelano. Luke Denman, 34 anni, e Airan Berry, 41 anni, sono già stati incriminati. Poche ore prima il segretario di stato americano Mike Pompeo aveva affermato che Washington farà il possibile per rimpatriare i due uomini, ex membri delle forze speciali, assicurando che il governo statunitense non è coinvolto nel tentativo di sbarco.

Stati Uniti

Il 6 maggio il presidente Donald Trump ha messo il veto a una risoluzione del congresso che gli impediva di dare il via libera a operazioni militari contro l’Iran senza un’autorizzazione esplicita. La risoluzione era stata approvata grazie al sostegno di alcuni repubblicani.

Sudan

Il 6 maggio il governo ha annunciato che 30 persone sono morte nei combattimenti tra membri della tribù araba Al Raziqat e di quella africana Al Falata nello stato del Darfur Meridionale, nel sudovest del paese. Le violenze sarebbero scoppiate dopo un furto di bestiame. Il governatore del Darfur Meridionale Khaled Hashem ha fatto sapere che l’esercito è stato schierato nella regione per riportare la calma.

Kenya

Almeno 194 persone sono morte nell’ultimo mese nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito il centro e l’ovest del paese. Gli allagamenti hanno causato la distruzione di 3.240 ettari di coltivazioni e di alcune infrastrutture per l’approvvigionamento idrico della capitale Nairobi e di altre città, tra cui Nyeri, Kisumu e Nakuru. L’annuncio è stato dato il 6 maggio dal governo keniano.

India

Il 7 maggio una fuga di gas in una fabbrica chimica a Visakhapatnam, nello stato dell’Andhra Pradesh, ha causato la morte di almeno otto persone, mentre altre centinaia sono state ricoverate in ospedale. L’incidente si è verificato al momento della riapertura della fabbrica, che era chiusa dal 24 marzo a causa dell’emergenza coronavirus.