Iran

L’11 maggio almeno 19 marinai iraniani sono morti e 15 sono rimasti feriti in un incidente causato dal fuoco amico durante un’esercitazione navale nel golfo di Oman. La nave di sostegno logistico Konarak è affondata dopo essere stata colpita da un missile lanciato da un’altra nave. Nel frattempo, il 10 maggio Teheran ha proposto agli Stati Uniti di aprire le discussioni per uno scambio di prigionieri.

Iraq

Il nuovo primo ministro Mustafa al Kadhimi si è impegnato il 9 maggio a liberare i manifestanti arrestati per aver partecipato alla rivolta antigovernativa scoppiata nell’ottobre scorso e a risarcire i familiari delle 550 vittime della repressione. Il premier ha poi chiesto al parlamento di approvare una nuova legge elettorale, necessaria per indire le elezioni anticipate.

Libia

Il 10 maggio decine di razzi si sono abbattuti su Tripoli, uccidendo quattro civili e ferendone sedici. L’aeroporto internazionale di Mitiga è stato danneggiato. Nei giorni precedenti i razzi avevano causato altre 15 vittime, tra cui due poliziotti. Il governo di accordo nazionale (Gna), riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha attribuito gli attacchi alle forze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est del paese.

Niger

Il 10 maggio il governatore della regione di Tillabéri, Ibrahim Katiella, ha annunciato che venti persone sono morte negli attacchi condotti dai jihadisti in tre villaggi. Gli assalitori hanno anche saccheggiato i negozi e rubato alcuni capi di bestiame. Varie milizie jihadiste legate al gruppo Stato islamico e ad Al Qaeda sono attive nella regione, che si trova nel sudovest del paese, vicino al confine con Mali e Burkina Faso.

Mali

Tre soldati ciadiani della missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) sono morti il 10 maggio quando i veicoli su cui viaggiavano sono saltati su una mina ad Aguelhok, nel nordest del paese. Altri quattro soldati sono rimasti feriti. Nel centro e nel nord del paese sono frequenti gli attacchi jihadisti. Il contingente della Minusma è composto da 13mila soldati.

Cina

Il 10 maggio decine di attivisti per la democrazia hanno compiuto una serie di azioni dimostrative in otto centri commerciali di Hong Kong, chiedendo l’indipendenza del territorio e le dimissioni dell’attuale premier Carrie Lam. La polizia ha arrestato tre manifestanti e comminato multe da 260 dollari per il mancato rispetto delle misure anticontagio introdotte per l’emergenza coronavirus.

India-Cina

Il 9 maggio quattro soldati indiani e sette cinesi sono rimasti feriti negli scontri alla frontiera tra i due paesi, dov’è in corso da decenni una disputa territoriale. L’episodio, in cui non sono stati sparati colpi di arma da fuoco, è avvenuto a più di cinquemila metri d’altitudine al confine tra lo stato del Sikkim, in India, e la regione autonoma del Tibet, in Cina. Nel 1962 nella regione fu combattuta la guerra di confine sino-indiana.