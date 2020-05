Video

Il fragile deserto del Cile

L’aumento dell’estrazione del litio, usato per le batterie ricaricabili, ha trasformato il Salar di Atacama in una delle zone minerarie più sfruttate al mondo. Alcuni attivisti hanno percorso 350 chilometri a piedi nel deserto per far sentire la loro voce alle autorità regionali e nazionali. Il video del Guardian.

Punti di vista

Silvia Romano abbraccia la madre al suo arrivo a Ciampino, 10 maggio 2020. (Ufficio stampa Mae/Agf) (Ufficio stampa Mae/Agf)

Annalisa Camilli

Avremmo dovuto fermarci sulla soglia di quell’abbraccio

La gogna contro Silvia Romano dimostra che le donne sono ancora vittime degli stereotipi ai quali per decenni si sono ribellate. Ejustin Paul Ware, Jorge Lobos, Eleonora Carrano

Ripensare le nostre città

In futuro per rispondere alle emergenze dovremo immaginare città più flessibili. Annamaria Testa

Il clima che cambia è una pandemia al rallentatore

La crisi climatica non ha vaccino ed è irreversibile.

Coronavirus

La sanificazione di una strada a Dakar, Senegal, 1 aprile 2020 (John Wessels, Afp)

Andrea De Georgio

Una proposta africana per ripensare il mondo

Cento intellettuali africani invitano a non copiare l’occidente, ma a trovare nuove soluzioni per uscire dalla crisi. Graham Lawton

La scienza da prendere con le pinze

La comunità scientifica sta producendo un gran numero di studi, ma non tutti sono di qualità. Come distinguerli? Marina Forti

La fase due tra piste ciclabili e troppe auto

Bisogna minimizzare gli spostamenti e riorganizzare i tempi delle città.

Cultura

Un drive-in a Essen, Germania, 29 marzo 2020. (Ina Fassbender, Afp) (Ina Fassbender, Afp)

Samuel Blumenfeld

L’inattesa rinascita dei drive-in

In molti paesi si sta riscoprendo il piacere di guardare un film dalla propria automobile. Giovanni Ansaldo

Gli Arctic Monkeys giocano in casa

Una carrellata di singoli suonati dalla band di Sheffield per un pubblico molto caloroso. Tim Cornwell

Gli artisti mediorientali di fronte alla pandemia

Pittori e scultori stanno trovando modi diversi per descrivere la nuova realtà che li circonda. Piero Zardo

Favolacce

I fratelli D’Innocenzo danno nuova vita alle fiabe e ai racconti popolari, riportandoli tra di noi.

