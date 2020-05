Israele

Il 13 maggio, nel corso di una visita a Gerusalemme, il segretario di stato statunitense Mike Pompeo ha invitato il primo ministro Benjamin Netanyahu e il leader centrista Benny Gantz a portare avanti il piano di pace di Washington per il Medio Oriente, senza però stabilire una precisa tabella di marcia. Il piano prevede l’annessione israeliana della valle del Giordano e degli insediamenti in Cisgiordania, e uno stato palestinese su un territorio ridotto. Intanto, l’ex capo dell’esercito Gabi Ashkenazi, del partito centrista Blu e bianco, sarà ministro degli esteri nel nuovo governo di coalizione.

Afghanistan

Il 14 maggio i ribelli taliban hanno attaccato una base dell’esercito afgano a Gardez, nella provincia orientale di Paktia, uccidendo almeno cinque civili. Il 12 maggio il presidente Ashraf Ghani aveva ordinato alle forze di sicurezza di riprendere l’offensiva contro il “nemico”, dopo due attacchi avvenuti in giornata. Ventiquattro persone erano morte in un attacco al reparto maternità di un ospedale gestito da Medici senza frontiere a Kabul e altre 32 persone in un attentato suicida durante un funerale nella provincia di Nangarhar (quest’ultimo rivendicato dal gruppo Stato islamico). I taliban hanno smentito il loro coinvolgimento nei due attacchi del 12 maggio.

Venezuela

Il presidente Nicolás Maduro ha accusato il 13 maggio l’oppositore Juan Guaidó di aver incontrato a febbraio alla Casa Bianca un ex soldato statunitense, Jordan Goudreau, per pianificare un tentativo di sbarco nel paese con un gruppo di mercenari, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 maggio. L’incontro si sarebbe svolto “su ordine di Donald Trump”. Washington ha negato il suo coinvolgimento nello sbarco fallito. Le forze di sicurezza venezuelane hanno arrestato 52 persone, tra cui due ex soldati statunitensi, Luke Denman e Airan Berry.

Francia

Il 13 maggio l’agricoltore e attivista Cédric Herrou, noto per il sostegno ai migranti, è stato prosciolto dalla corte d’appello di Lione in base al principio di fraternità sancito nel 2018 dal consiglio costituzionale. Herrou era stato condannato nell’agosto del 2017 a quattro mesi di prigione con la condizionale per aver aiutato duecento migranti, in maggioranza eritrei e sudanesi, a entrare in Francia dal confine italiano.

Stati Uniti

Il repubblicano Mike Garcia ha sconfitto la democratica Christy Smith nell’elezione suppletiva del 12 maggio per un seggio alla camera dei rappresentanti in California. Il seggio era vacante dopo le dimissioni della democratica Katie Hill, coinvolta in uno scandalo sessuale. Era dal 1998 che i repubblicani non conquistavano un seggio detenuto dai democratici in California.

Sudan

Il 13 maggio l’agenzia di stampa Suna ha annunciato che almeno 26 persone sono morte e 19 sono rimaste ferite negli scontri tribali scoppiati in seguito a un furto di bestiame a Kaduqli, nello stato del Kordofan Meridionale.

Burkina Faso

Dodici persone arrestate nella notte tra l’11 e il 12 maggio per “terrorismo” sono state ritrovate morte nella prigione di Fada N’Gourma, nell’ovest del paese. L’annuncio è stato dato il 13 maggio dal procuratore Judicael Kadéba, che ha parlato di una possibile morte per asfissia. Le autorità hanno annunciato l’apertura di un’inchiesta.

Messico

Almeno 42 persone sono morte dal 12 maggio dopo aver bevuto dell’alcol adulterato durante una veglia funebre a Chiconcuautla, nello stato di Puebla. Altre undici persone sono state ricoverate in gravi condizioni. L’alcol conteneva metanolo, una sostanza altamente tossica.