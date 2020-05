Ungheria

Il 14 maggio la corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che i richiedenti asilo trattenuti in maniera illegittima e per un tempo eccessivo nella zona di transito di Röszke, al confine con la Serbia, devono essere liberati immediatamente. Il ricorso alla giustizia europea era stato presentato da quattro migranti originari dell’Iran e dell’Afghanistan, arrivati nel paese dalla Serbia. Budapest aveva respinto la loro richiesta d’asilo nell’aprile del 2019 e poi li aveva trattenuti nel campo a tempo indeterminato.

Croazia

Il 14 maggio il primo ministro Andrej Plenković ha annunciato lo scioglimento del parlamento e le elezioni legislative anticipate entro il 12 luglio. L’obiettivo del premier sarebbe approfittare dei sondaggi favorevoli legati alla buona gestione dell’emergenza coronavirus nel paese. Plenković, esponente del partito conservatore Hdz, dirige un governo di coalizione dall’ottobre del 2016.

Venezuela

Il ministro della difesa Vladimir Padrino López ha annunciato il 14 maggio che 39 soldati venezuelani disertori sono stati arrestati al confine con la Colombia. L’arresto è legato al tentativo fallito di sbarco nel paese di un gruppo di mercenari, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 maggio. Secondo Padrino, i soldati dovevano fornire “sostegno terrestre” ai mercenari in arrivo via mare. Finora le forze di sicurezza venezuelane hanno arrestato 91 persone, tra cui due ex soldati statunitensi, Luke Denman e Airan Berry.

Repubblica Democratica del Congo

Il 14 maggio i corpi di sette persone rapite qualche giorno fa dai ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf) sono stati ritrovati nella regione di Beni, nella provincia del Nord Kivu, vicino al confine con l’Uganda. Almeno 386 civili sono morti da novembre negli attacchi dell’Adf, un gruppo ribelle ugandese arrivato nel paese 25 anni fa.

Mozambico

Il ministro dell’interno Amada Miquidade ha annunciato il 14 maggio che le forze di sicurezza hanno ucciso 50 miliziani jihadisti in due operazioni nella provincia a maggioranza musulmana di Cabo Delgado, nell’estremo nord del paese. Più di 1.100 persone, tra cui 700 civili, sono morte nelle violenze dall’ottobre del 2017.

Filippine

Il 15 maggio il passaggio del tifone Vongfong sul centro del paese ha costretto più di 140mila persone a raggiungere i rifugi d’emergenza. Le operazioni di soccorso sono rese più difficili dall’emergenza coronavirus. Il paese è attraversato ogni anno da una media di venti tifoni. Nel 2013 il tifone Haiyan aveva causato più di settemila vittime.