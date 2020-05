Una giornata in Italia nella prima settimana della fase due, la gogna contro Silvia Romano, in molti paesi del mondo tornano i drive-in, la pandemia limiterà la sessualità?

Decreto rilancio Bonus per i lavoratori, crediti d’imposta per le aziende, sostegno al settore turistico: alcuni provvedimenti previsti dal decreto Rilancio. Le misure del decreto per lavoratori e aziende . La manovra da 55 miliardi ha riacceso grandi tensioni nel governo, scrive Alessandro Calvi .

Come e perché rendere visibili i migranti nei dati della pandemia

La pandemia di covid-19 ci mette di fronte a un dilemma a proposito delle popolazioni invisibili, e dei migranti in particolare, che comporta una serie di problemi di tipo sociale e tecnologico. Tre studiosi riflettono su questa contraddizione e fanno delle proposte. Intento in Italia è stata approvata una misura per la regolarizzazione dei migranti irregolari, che però è stata molto criticata dalle associazioni che si occupano di immigrazione.

Come riportare gli abitanti nelle città svuotate di turisti

Nelle aree di pregio delle città si scopre il valore del silenzio dovuto al confinamento. Si spalancheranno dei vuoti, ma potrebbero anche presentarsi occasioni per ripopolare i centri storici, spiega Francesco Erbani.

Una proposta africana per ripensare il mondo dopo la pandemia

In una lettera aperta ai leader del continente cento intellettuali africani invitano a non copiare l’occidente, ma a trovare soluzioni nuove per uscire dalla crisi. L’articolo di Andrea de Georgio.