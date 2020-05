Israele

Il 17 maggio il governo di coalizione che nei prossimi 18 mesi sarà guidato dal premier uscente Benjamin Netanyahu ha ottenuto la fiducia della knesset, con 73 voti a favore su 120. Benny Gantz, leader del partito centrista Blu e bianco, sarà ministro della difesa, mentre l’ex capo dell’esercito Gabi Ashkenazi sarà ministro degli esteri. Nel discorso inaugurale Netanyahu ha detto che è arrivato il momento di annettere gli insediamenti colonici in Cisgiordania. Intanto, il 18 maggio un colono israeliano, Amiram Ben-Ouliel, è stato condannato per l’omicidio di tre palestinesi – genitori e figlio di 18 mesi – in Cisgiordania nel 2015.

Afghanistan

Il presidente Ashraf Ghani e il suo rivale Abdullah Abdullah hanno firmato il 17 maggio un accordo di condivisione del potere. Abdullah, che aveva denunciato brogli nelle elezioni presidenziali del settembre scorso, si occuperà anche dei negoziati di pace con i ribelli taliban. Intanto, il 18 maggio almeno sette persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Ghazni, nell’est del paese.

Repubblica Democratica del Congo

Il 17 maggio almeno venti civili di etnia hema sono morti in un attacco nel territorio di Djugu, nella provincia nordorientale dell’Ituri. Il massacro è stato attribuito a una milizia etnico-religiosa, la Cooperativa per lo sviluppo del Congo (Codeco). Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Acnur), dall’inizio dell’anno circa trecento persone sono state uccise e altre 200mila sono in fuga dalle violenze nell’Ituri.

Francia-Ruanda

Félicien Kabuga, considerato uno dei principali responsabili del genocidio in Ruanda nel 1994, è stato arrestato il 16 maggio ad Asnières-sur-Seine, vicino a Parigi, dove viveva con una falsa identità. Kabuga, 84 anni, è accusato di aver creato le milizie Interahamwe, braccio armato del genocidio in cui morirono 800mila persone, in maggioranza di etnia tutsi. Sarà processato dalla giustizia internazionale all’Aja per genocidio e crimini contro l’umanità.

Bosnia Erzegovina

Il 16 maggio migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Sarajevo per protestare contro la celebrazione nella cattedrale cattolica di una messa per commemorare i soldati e i civili del regime ustascia croato, alleato della Germania nazista, uccisi dalle forze comuniste jugoslave nel 1945. Di solito la messa si svolge a Bleiburg, nel sud dell’Austria, ma quest’anno è stata annullata per l’emergenza coronavirus. Nel maggio 1945 decine di migliaia di soldati e civili ustascia cercarono di consegnarsi alle forze britanniche a Bleiburg, ma furono rispediti nel territorio dell’attuale Slovenia, dove avvennero i massacri.

Messico

Il giornalista Jorge Armenta, direttore del sito Medio Obson, è stato assassinato il 16 maggio insieme a un poliziotto a Ciudad Obregón, nello stato nordoccidentale di Sonora. Armenta aveva ricevuto varie minacce ed era sottoposto a un programma di protezione. È il terzo reporter ucciso nel paese dall’inizio dell’anno.