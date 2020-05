Libia

Il 18 maggio le forze del governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj, riconosciuto dalle Nazioni Unite, hanno conquistato, dopo alcune settimane di assedio, la base aerea di Al Watiya, 140 chilometri a sudovest di Tripoli. Le milizie del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est del paese, controllavano la base dal 2014. Nelle ultime settimane le forze governative, sostenute dalla Turchia, hanno assunto il controllo di alcune località costiere a ovest della capitale.

Cina

Alcuni scontri sono scoppiati il 18 maggio al consiglio legislativo di Hong Kong, il parlamento locale, quando i deputati filocinesi hanno cercato di far approvare un progetto di legge per introdurre il reato di vilipendio dell’inno nazionale. Lo stesso giorno 15 attivisti del movimento per la democrazia, tra cui l’imprenditore Jimmy Lai, sono stati incriminati per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni del 2019.

Stati Uniti

Il 18 maggio il presidente Donald Trump ha dichiarato che è stato giusto licenziare l’ispettore generale del dipartimento di stato Steve Linick, nominato dal suo predecessore Barack Obama. Il Partito democratico accusa Trump di aver rimosso Linick perché stava conducendo alcune indagini sul segretario di stato Mike Pompeo. Tra queste, una riguardava una procedura d’urgenza richiesta da Pompeo per sbloccare una vendita d’armi all’Arabia Saudita, nonostante l’opposizione del congresso.

Israele

Il 18 maggio un colono israeliano, Amiram Ben-Ouliel, è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio di tre palestinesi in Cisgiordania nel 2015. Ben-Ouliel, 25 anni, aveva incendiato una casa a Douma, in Cisgiordania, uccidendo un neonato di 18 mesi e i suoi genitori. Il tribunale di Lod non ha ancora fissato una data per l’annuncio della pena, che potrebbe andare fino all’ergastolo.

Nigeria

Babakura Kolo, responsabile di una milizia di autodifesa locale, ha annunciato il 18 maggio che almeno venti civili sono morti in un attacco condotto dal gruppo jihadista Boko haram nel villaggio di Gajiganna, nello stato nordorientale di Borno. Altre 14 persone sono rimaste ferite. Dal 2009 più di 36mila persone sono morte negli attacchi di Boko haram in Nigeria, Niger, Ciad e Camerun.

Lesotho

Il 18 maggio il primo ministro Thomas Thabane, sotto inchiesta per l’omicidio dell’ex moglie nel 2017, ha annunciato le sue dimissioni. Lo stesso giorno il consiglio di stato ha approvato la nomina del successore, l’attuale ministro delle finanze Moeketsi Majoro, che sarà confermata dal parlamento alla ripresa dei lavori il 22 maggio.

India-Bangladesh

Il 18 maggio i governi dei due paesi hanno cominciato a trasferire due milioni di persone a rischio per il passaggio del ciclone Amphan. Attualmente il ciclone, con venti fino a 265 chilometri all’ora, si trova sul golfo del Bengala. Dovrebbe raggiungere la terraferma, nello stato indiano del Bengala Occidentale o in Bangladesh, nella giornata di domani.