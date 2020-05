Burundi

Il 20 maggio si svolge nel paese il primo turno delle elezioni presidenziali, che segnano la fine dell’era di Pierre Nkurunziza, al potere dal 2005. I principali candidati sono il generale Évariste Ndayishimiye, designato da Nkurunziza, e il leader dell’opposizione Agathon Rwasa. Nkurunziza, la cui candidatura a un terzo mandato nel 2015 aveva causato una rivolta in cui erano morte 1.200 persone, sarà nominato “guida suprema del patriottismo” e continuerà a dirigere il partito al potere Cndd-Fdd.

Israele

Il 19 maggio il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto ai giudici del tribunale di Gerusalemme una deroga per evitare di presentarsi all’apertura del suo processo il 24 maggio, nonostante il parere sfavorevole del ministero della giustizia. Netanyahu è stato incriminato a novembre dal procuratore generale Avichaï Mandelblit per corruzione, frode e abuso di fiducia.

Francia

Il partito del presidente Emmanuel Macron, La république en marche (Lrem), ha perso il 19 maggio la maggioranza all’assemblea nazionale dopo la creazione di un gruppo autonomo composto da 17 deputati. Il partito, sceso a 288 deputati dai 314 del 2017, dovrà cercare l’appoggio di una cinquantina di deputati di altri gruppi centristi.

Germania

Il 19 maggio la corte costituzionale ha stabilito che lo spionaggio delle telecomunicazioni estere da parte dei servizi segreti tedeschi dovrà essere sottoposto a regole più stringenti. Secondo i giudici, raccogliere enormi quantità di dati viola il “diritto fondamentale al segreto delle telecomunicazioni”. Ma dato che la questione è cruciale per la sicurezza nazionale, la corte ha dato al parlamento tempo fino al 31 dicembre 2021 per introdurre nuove regole. Il ricorso era stato presentato da alcune associazioni di giornalisti.

Ungheria

Il 19 maggio il parlamento ha approvato, con 134 voti a favore e 56 contrari, un emendamento che vieta la registrazione del cambiamento di genere allo stato civile e il riconoscimento giuridico dell’identità di genere delle persone transgender. Il governo sovranista di Viktor Orbán può contare sulla maggioranza dei due terzi dei seggi in parlamento.

Bielorussia

La commissione elettorale ha respinto il 19 maggio la candidatura di Mikola Statkevich, uno dei principali leader dell’opposizione, alle elezioni presidenziali del 9 agosto, a causa dei suoi precedenti giudiziari. Statkevich ha trascorso cinque anni in prigione per aver organizzato delle manifestazioni di protesta contro il regime del presidente Aljaksandr Lukašėnka, al potere dal 1994.

Cina-Taiwan

Il 19 maggio la presidente taiwanese Tsai Ing-wen, del Partito progressista democratico (Ppd, indipendentista), si è insediata per un secondo mandato. Nel discorso inaugurale Tsai ha invitato la Cina a prendere atto dell’indipendenza di Taiwan. Pechino ha reagito affermando, in un comunicato dell’ufficio degli affari taiwanesi, che non accetterà mai la secessione dell’isola.