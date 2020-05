India-Bangladesh

Il 20 e il 21 maggio il passaggio del ciclone Amphan sullo stato indiano del Bengala Occidentale e sul Bangladesh, con venti intorno ai 165 chilometri all’ora, ha causato l’allagamento di centinaia di località costiere e la distruzione di infrastrutture e coltivazioni. Il ciclone ha causato danni anche nella metropoli indiana di Calcutta. Più di tre milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case nei due paesi. Il bilancio provvisorio è di 22 vittime.

Palestina-Israele

Il 19 maggio il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che il governo non rispetterà più gli accordi firmati con Israele e con gli Stati Uniti, compresi quelli di Oslo del 1993. Il presidente ha messo fine alla collaborazione in tema di sicurezza e ha invitato Israele ad assumersi le sue responsabilità di potenza occupante, rispettando il diritto internazionale e umanitario. La decisione è stata presa in seguito all’annuncio del premier israeliano Benjamin Netanyahu di voler applicare il piano di Donald Trump, che prevede l’annessione degli insediamenti in Cisgiordania e della valle del Giordano.

Stati Uniti-Giappone

Il ministero della giustizia statunitense ha annunciato il 20 maggio l’arresto, su richiesta del governo giapponese, di due uomini accusati di aver aiutato l’ex capo di Nissan e Renault Carlos Ghosn a lasciare il Giappone nascosto in un baule per strumenti musicali. Lo statunitense Michael Taylor, ex membro delle forze speciali, e suo figlio Peter sono stati arrestati ad Harvard, nel Massachusetts. Ghosn, sotto processo per frode finanziaria a Tokyo, era fuggito in Libano nel dicembre scorso.

Burundi

Il leader dell’opposizione Agathon Rwasa ha denunciato brogli e irregolarità nelle operazioni di voto per il primo turno delle elezioni presidenziali del 20 maggio, soprattutto nelle province di Rumonge e Bujumbura-Rural. I risultati saranno annunciati all’inizio della prossima settimana. I principali candidati sono il generale Évariste Ndayishimiye, designato dal presidente uscente Pierre Nkurunziza, e Rwasa.

Sud Sudan

Il 20 maggio la missione delle Nazioni Unite nel paese ha aperto un’inchiesta sulle violenze etniche scoppiate negli ultimi giorni nello stato orientale del Jonglei. Negli scontri tra i gruppi murle e lou nuer sono morti tre operatori umanitari, tra cui uno di Medici senza frontiere. Non si conosce il numero totale delle vittime, ma secondo fonti locali potrebbero essere più di duecento.

Singapore

Il 20 maggio un tribunale di Singapore ha condannato a morte in videoconferenza, a causa dell’emergenza coronavirus, un trafficante di droga di 37 anni. Il malese Punithan Genasan, accusato di aver spacciato almeno 28,5 grammi di eroina, sarà messo a morte con il metodo dell’impiccagione.