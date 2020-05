Una crisi economica diversa dalle altre Il 2020 sarà segnato da una recessione storica, dopo decenni di crescita quasi continua. È una crisi senza precedenti perché gli effetti dell’isolamento hanno colpito allo stesso tempo la domanda e l’offerta. Cosa possono fare i governi per uscirne? Ad oggi la strategia più utile sembra quella di sostenere la domanda. Il video di Le Monde.

Anna Franchin

I mesi complicati degli alunni con disabilità

In Italia la chiusura delle scuole ha interrotto percorsi fondamentali per 284mila ragazze e ragazzi con disabilità.

Annalisa Camilli

Gli invisibili di Castel Volturno che la sanatoria non considera

Viaggio in uno dei territori italiani più interessati dalla presenza di migranti irregolari.

The Atlantic

Le città non sono il problema ma la soluzione

Non esiste una correlazione diretta tra densità abitativa e diffusione del virus. Il problema è il sovraffollamento.