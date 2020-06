Stati Uniti

Il 31 maggio, nel sesto giorno consecutivo di proteste dopo la morte di George Floyd a Minneapolis, i manifestanti antirazzisti si sono scontrati con la polizia in molte città del paese, tra cui Washington, New York, Chicago, Philadelphia e Los Angeles. Il governo ha proclamato il coprifuoco in quaranta città e schierato la guardia nazionale in 15 stati. Intanto, oggi comparirà in tribunale Derek Chauvin, il poliziotto incriminato per l’omicidio di Floyd.

Burkina Faso

Almeno cinquanta persone sono morte tra il 29 e il 30 maggio in una serie di attacchi attribuiti ai jihadisti. Il 29 maggio 15 persone sono morte nell’assalto a un convoglio di commercianti nella regione del Nord. Il 30 maggio altre dieci persone sono morte nell’attacco a un convoglio umanitario nella stessa regione. Sempre il 30 maggio circa trenta persone sono morte in un attacco in un mercato per il bestiame a Kompienbiga, nella regione dell’Est.

Libia

Il 31 maggio il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj, riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha annunciato che almeno cinque civili sono morti e dodici sono rimasti feriti quando alcuni razzi hanno colpito la capitale Tripoli. Gli attacchi sono stati attribuiti alle forze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’ex del paese che nell’aprile del 2019 ha lanciato un’offensiva per conquistare Tripoli.

Somalia

Il 31 maggio almeno dieci persone sono morte nell’esplosione di una bomba al passaggio di un pulmino vicino a Mogadiscio. Le persone a bordo del veicolo stavano andando a un funerale. L’attacco è stato attribuito al gruppo jihadista Al Shabaab.

Taiwan

La corte costituzionale ha depenalizzato l’adulterio il 29 maggio, sostenendo che “il codice penale non debba punire comportamenti che riguardano la sfera personale”. Finora chi commetteva adulterio rischiava fino a un anno di prigione, ma di solito ci si limitava a una multa. Le donne avevano il 20 per cento di probabilità in più rispetto agli uomini di essere perseguite.

El Salvador

Il 31 maggio almeno 14 persone sono morte nel passaggio della tempesta tropicale Amanda, la prima della stagione nell’oceano Pacifico. Almeno 4.200 persone sono state costrette a lasciare le loro case. Il presidente Nayib Bukele ha proclamato lo stato d’emergenza per 15 giorni.

Spazio

Il 31 maggio Bob Behnken e Doug Hurley, due astronauti della Nasa a bordo della navicella Crew Dragon dell’azienda privata SpaceX, sono arrivati alla Stazione spaziale internazionale. Erano partiti il giorno prima da Cape Canaveral, in Florida. Washington è tornata così, dopo quasi dieci anni, a lanciare degli astronauti nello spazio dal territorio statunitense.