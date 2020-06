Cina

Il 4 giugno migliaia di persone hanno partecipato a Hong Kong alle commemorazioni nel trentunesimo anniversario della repressione di piazza Tiananmen. Per la prima volta le autorità avevano vietato l’evento, ufficialmente per ragioni sanitarie. La polizia ha arrestato alcuni manifestanti che avevano bloccato una strada nel quartiere Mong Kok.

Stati Uniti-Iran

Il 4 giugno i governi dei due paesi hanno concluso uno scambio di prigionieri. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la liberazione di Michael White, un veterano della marina arrestato in Iran nel luglio del 2018, mentre Teheran ha fatto sapere che Washington ha liberato lo scienziato Majid Taheri. Il 2 giugno era rientrato in Iran un altro scienziato, Sirous Asgari, che era stato assolto dopo aver trascorso quasi tre anni in detenzione negli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio.

Siria

L’ong Osservatorio siriano dei diritti umani ha annunciato il 4 giugno che almeno nove persone sono morte nei raid israeliani nella provincia di Hama, nel centro del paese. L’aviazione israeliana avrebbe colpito un impianto per la produzione missili terra-terra a corto raggio. Nella zona sarebbero presenti anche le forze iraniane.

Libia

Il 5 giugno le forze del governo di accordo nazionale, guidato da Fayez al Sarraj e riconosciuto dalle Nazioni Unite, hanno annunciato di aver liberato Tarhuna, l’ultima località ancora controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar nell’ovest del paese. Il giorno prima, durante una visita ad Ankara, in Turchia, Al Serraj aveva detto di voler riprendere il controllo di tutto il paese.

Camerun

Il 4 giugno Reporter senza frontiere ha annunciato la morte in prigione di un giornalista, Samuel Wazizi, arrestato nell’agosto 2019 per aver criticato il governo per la gestione del conflitto in corso nelle regioni anglofone del paese. L’ong ha chiesto alle autorità di fare luce sulla morte di Wazizi. Più di tremila persone sono morte dal 2017 nel conflitto nelle regioni del Nordovest e del Sudovest, a maggioranza anglofona.

Burundi

La corte costituzionale ha respinto il 4 giugno un ricorso del principale partito d’opposizione, il Consiglio nazionale per la libertà guidato da Agathon Rwasa, contro presunti brogli nelle elezioni presidenziali del 20 maggio. È stata quindi confermata la vittoria di Évariste Ndayishimiye, candidato del partito al potere.

Filippine

“La guerra alla droga del presidente Rodrigo Duterte ha portato a omicidi sistematici su vasta scala, in un contesto di impunità”. La denuncia è contenuta in un rapporto delle Nazioni Unite presentato il 4 giugno. Secondo l’ufficio dei diritti umani dell’Onu, che ha chiesto un’inchiesta indipendente, dal 2016 migliaia di trafficanti di droga sono stati uccisi dalla polizia o da sicari assoldati dalle forze dell’ordine.

Stati Uniti

Il 4 giugno a Minneapolis si è tenuta la cerimonia funebre per George Floyd, morto a Minneapolis il 25 maggio mentre veniva arrestato dalla polizia. Lo stesso giorno il governatore della Virginia Ralph Northam ha annunciato la rimozione di una statua equestre dedicata al generale Robert E. Lee, che durante la guerra civile era il comandante delle forze confederate, favorevoli al mantenimento della schiavitù. Negli ultimi giorni la statua è stata vandalizzata durante le proteste seguite alla morte di Floyd.