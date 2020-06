Video

Il cielo del futuro

Con l’allentamento del lockdown in molti paesi e la ripresa degli spostamenti, anche i cieli cominciano a ripopolarsi. Ma tra qualche anno potrebbero esserlo molto di più. Dai droni che effettuano consegne ai taxi volanti, il video del Financial Times immagina come cambierà il traffico aereo nelle nostre città.

Attualità

Fuori da una casa di riposo a Ponte San Pietro (Bergamo), aprile 2020. (Gabriele Micalizzi, Cesura)

Annalisa Camilli

Bergamo chiede verità per i morti di coronavirus

Le denunce dei familiari, l’inchiesta, le voci degli operai che hanno continuato a lavorare in una delle aree più colpite dal covid-19. Catherine Cornet, Francesca Sibani

In ricordo di Sarah Hegazi

Le comunità lgbt arabe sono in lutto dopo la morte di una delle più note attiviste egiziane per i diritti omosessuali.

Punti di vista

La statua di Indro Montanelli nei giardini pubblici Montanelli a Milano, 14 giugno 2020. (Jacopo Raule, Getty Images)

Silvia Ballestra

Montanelli non merita una statua

La sua manifesta misoginia e la rivendicazione del passato colonialista ne fanno una persona a cui non tributare un monumento. Virginie Despentes

Lettera ai miei amici bianchi che non vedono il problema

Qui non si tratta di dire “ma io non ho mai ucciso nessuno” o “non sono uno stupratore”. È una questione di privilegi.

Mondovisioni

In fuga verso l’Europa

Quando i taliban lo minacciano di morte, il regista Hassan Fazili decide di fuggire dall’Afghanistan con la moglie e le due figlie. Midnight traveler è uno dei documentari di Internazionale a Ferrara, per la prima volta sul sito di Internazionale.

Cultura

