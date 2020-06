A partire da oggi in quindici municipi dell’area metropolitana di Lisbona sono state ripristinate alcune delle misure anticontagio che erano state revocate a partire dal 4 maggio. Saranno proibiti gli assembramenti di oltre dieci persone e tutti gli esercizi commerciali eccetto i ristoranti dovranno chiudere entro le 20. Inoltre nella regione della capitale sarà prorogato lo stato di calamità. La decisione è stata presa dopo che a Lisbona e nelle aree circostanti è stato osservato un preoccupante aumento dei contagi. Nelle ultime settimane erano stati espressi diversi dubbi sulla revoca delle misure d’isolamento, soprattutto a causa delle immagini di locali pubblici e luoghi di ritrovo affollati. Tra i giovani tra i 20 e i 29 anni i contagi sono quasi raddoppiati dall’inizio della riapertura, nota Público.

All’inizio della pandemia il Portogallo era riuscito a contenere la diffusione del virus a livelli molto più bassi che nella vicina Spagna, ma a Lisbona e nella valle del Tago da un mese si registrano in media 250 contagi al giorno. Anche nel nord, l’altra regione del paese ad alta densità di popolazione, i nuovi casi sono tornati ai livelli più alti dal 19 maggio. Nelle due settimane fino al 18 giugno il Portogallo è stato il paese europeo con la più alta incidenza di casi dopo la Svezia, con 43,2 contagi ogni centomila abitanti.

Anche nello stato del Nord Reno-Westfalia, in Germania, sono state reintrodotte alcune misure d’isolamento, per contenere il focolaio di coronavirus scoppiato in uno stabilimento di lavorazione della carne dove più di 1.500 lavoratori sono risultati positivi. Fino al 30 giugno nel distretto di Gütersloh, dove vivono 360mila persone, resteranno chiusi locali pubblici, scuole, musei, cinema e palestre, e sarà possibile incontrare una sola persona per volta. Gli spostamenti non sono vietati, ma agli abitanti è stato chiesto di non uscire dal distretto. È la prima volta che in Germania vengono ripristinate le misure anticontagio revocate a partire da maggio.