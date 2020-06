Il paese dei fiumi in pericolo L’Iraq sta perdendo il suo patrimonio idrico. Cambiamenti climatici, inquinamento e cattiva gestione delle risorse sono solo alcuni dei fattori che minacciano il Tigri, l’Eufrate e le paludi mesopotamiche. Alcuni attivisti cercano di cambiare le cose. Il video di Arianna Pagani e Sara Manisera.

Stefano Liberti L’esperimento che può rendere più giusti i prezzi al supermercato I consumatori chiedono una certa qualità in cambio di un prezzo che tenga conto dei produttori, dei lavoratori e dell’ambiente.

Lanre Bakare La lotta per cambiare il mondo secondo Angela Davis Intervista a una delle più importanti intellettuali afroamericane statunitensi.

Slavoj Žižek Che fine hanno fatto Greta Thunberg e Bernie Sanders? Le crisi attuali ci accompagnavano già da decenni. Per affrontarle nel loro insieme servivano piani più radicali.

Gli abusi nella chiesa cattolica

Quando era ragazzo Rod MacLeod è stato molestato da un prete, in Canada. A cinquant’anni di distanza, cerca giustizia in un’aula di tribunale. Prey di Matt Gallagher è uno dei documentari di Internazionale a Ferrara, per la prima volta sul sito di Internazionale.