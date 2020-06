Kosovo

Il 24 giugno il tribunale speciale per il Kosovo, con sede all’Aja, ha accusato il presidente Hashim Thaçi di crimini di guerra e crimini contro l’umanità durante il conflitto con la Serbia tra il 1998 e il 1999. Thaçi, all’epoca leader della guerriglia indipendentista dell’Uck, è accusato di “uccisioni, sparizioni forzate, persecuzioni e torture”. Il presidente ha sospeso il suo viaggio a Washington, dove il 27 giugno era previsto un vertice con la Serbia.

Germania-Stati Uniti

La multinazionale farmaceutica tedesca Bayer ha accettato il 24 giugno di pagare quasi dieci miliardi di dollari per chiudere il 75 per cento delle cause negli Stati Uniti sul diserbante al glifosato Roundup, considerato cancerogeno. Altri 1,25 miliardi di dollari sono stati stanziati per i procedimenti futuri. La Bayer ha ereditato il caso Roundup dall’azienda statunitense Monsanto, acquisita nel 2018.

Stati Uniti

Il 24 giugno una corte d’appello di Washington ha messo fine al procedimento giudiziario contro Michael Flynn, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Donald Trump. Flynn, coinvolto nel Russiagate, aveva ammesso di aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con l’ambasciatore russo a Washington durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016. Il mese scorso il dipartimento della giustizia aveva raccomandato la sospensione del procedimento contro Flynn.

Turchia

Il 24 giugno un tribunale di Istanbul ha ordinato la scarcerazione sotto controllo giudiziario di tre giornalisti e il mantenimento in detenzione di altri tre. I sei giornalisti, accusati di aver “rivelato segreti di stato”, rischiano una condanna da nove a venti anni di prigione. Avevano dato la notizia della morte di un agente dei servizi segreti turchi in Libia. Il processo è stato aggiornato al 9 settembre.

Mongolia

Il Partito del popolo mongolo (Ppm) del primo ministro Khurelsukh Ukhnaa ha vinto le elezioni legislative del 24 giugno, ottenendo 63 seggi sui 76 del grande hural di stato, il parlamento monocamerale del paese. Il Ppm è un partito di centrosinistra fondato dagli ex comunisti. Il Partito democratico, una formazione di centrodestra, ha ottenuto solo dieci seggi.

Zimbabwe

Il 24 giugno l’autorità dell’energia ha annunciato un aumento del prezzo della benzina del 147 per cento e di quello del diesel del 152 per cento. La decisione è stata presa dopo l’introduzione, il giorno prima, di un nuovo sistema dei cambi che ha portato il dollaro zimbabwiano a perdere più di metà del valore rispetto al dollaro statunitense.

Gabon

Il 24 giugno l’assemblea nazionale ha approvato, con 48 voti a favore e 24 contrari, una legge che depenalizza i rapporti omosessuali proposta dal primo ministro Julien Mkoghe Bekale. Per entrare in vigore la legge dovrà essere approvata dal senato e ratificata dal presidente Ali Bongo Ondimba. Il reato era stato introdotto nel luglio 2019.