L’Europa ha visto un aumento dei casi settimanali di covid-19 per la prima volta in mesi, mentre le restrizioni vengono allentate. A lanciare l’allarme è stata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il 25 giugno. In una conferenza stampa virtuale, il direttore regionale Hans Henri Kluge ha detto che in undici paesi una trasmissione accelerata del virus ha portato a una “ripresa molto significativa” dei contagi e che il rischio di una nuova ondata “è diventato realtà”. Se non si farà niente per frenarla, ha avvertito ancora Kluge, i sistemi sanitari potrebbero “arrivare al limite”.