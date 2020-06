Mentre Cina, Canada e India hanno rilasciato nuove autorizzazioni per la sperimentazione sugli esseri umani di potenziali vaccini contro il covid-19, il comitato incaricato di fare raccomandazioni sull’uso dei vaccini ai Centers for disease control and prevention (Cdc) degli Stati Uniti ha organizzato una prima riunione per definire quali saranno le priorità nella somministrazione del farmaco. Perché, anche se le previsioni più ottimistiche si realizzeranno e un vaccino sarà già disponibile entro l’autunno, le quantità prodotte non saranno in grado di coprire tutta la popolazione.

In cima alla lista di chi dovrà ricevere il vaccino i Cdc statunitensi mettono gli operatori sanitari e altri impiegati di settori chiave, con la massima priorità a chi corre i rischi per la salute più elevati e a chi lavora nella sicurezza nazionale. Questo gruppo è formato da circa 12 milioni di persone (su una popolazione di 330 milioni di persone). Nella “seconda fascia” rientrano altri 110 milioni di statunitensi che lavorano sempre nel settore sanitario o che appartengono a uno di questi gruppi: persone con più di 65 anni; persone che vivono in residenze sanitarie assistite; persone con malattie che fanno aumentare il rischio di gravi complicazioni in caso di contagio da covid-19. Poi viene il resto della popolazione generale, circa 206 milioni di persone.

Ma questo schema così vago, sottolineano gli esperti, lascia molte questioni in sospeso. In particolare ci sono alcuni gruppi vulnerabili che andrebbero protetti. È il caso delle donne in gravidanza, che generalmente sono tra le ultime a ricevere un vaccino perché il farmaco potrebbe danneggiare il feto. Tuttavia, nel caso del covid-19, sembra che le donne incinte corrano un rischio più alto di sviluppare disturbi respiratori che richiedono il ricovero in terapia intensiva e l’uso di ventilatori.

Allo stesso tempo c’è chi fa notare che bisognerebbe proteggere le comunità più fragili, come i nativi, gli ispanici e gli afroamericani, che hanno sofferto maggiormente le conseguenze della pandemia perché hanno indici di povertà più alti e spesso non hanno le risorse economiche per farsi curare.