Irlanda

Il 15 luglio la corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato la multa da 13 miliardi di euro comminata dalla Commissione europea alla Apple per aver beneficiato di un regime fiscale agevolato in Irlanda. La sentenza rappresenta una sconfitta per la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager.

Macedonia del Nord

L’Unione socialdemocratica dell’ex premier Zoran Zaev ha ottenuto la maggioranza relativa nelle elezioni legislative del 15 luglio con il 35,8 per cento dei voti, contro il 34,4 per cento della formazione di destra Vmro-Dpmne, guidata da Hristijan Mickoski. Zaev cercherà di formare un governo di coalizione con i partiti della minoranza albanese.

Russia

Il 15 luglio la polizia ha arrestato 142 persone durante una manifestazione non autorizzata a Mosca per protestare contro la recente riforma della costituzione. La riforma, approvata dal 78 per cento degli elettori nel referendum del 1 luglio, permetterà al presidente Vladimir Putin di restare al potere fino al 2036.

Libia

Il comando africano degli Stati Uniti (Africom) ha accusato il 15 luglio il gruppo Wagner, un’organizzazione paramilitare russa, di aver piazzato delle mine nella regione di Tripoli, violando l’embargo sulle armi proclamato dalle Nazioni Unite. Il generale Bradford Gering, direttore delle operazioni dell’Africom, ha parlato di “prove fotografiche”. Nel conflitto libico Mosca sostiene le forze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est del paese.

Tunisia

Il 15 luglio il primo ministro Elyes Fakhfakh, in carica dal 27 febbraio, si è dimesso dopo che il partito islamico Ennahda ha presentato una mozione di sfiducia contro di lui per “conflitto d’interessi”. Fakhfakh è accusato di detenere quote di aziende che negli ultimi mesi hanno ottenuto importanti contratti pubblici. Il presidente Kais Saied avvierà le trattative per formare un nuovo governo.

Etiopia

Il 15 luglio il governo ha riconosciuto che sta aumentando il livello dell’acqua del bacino della Grande diga del rinascimento (Gerd) sul Nilo Azzurro, sostenendo che si tratta di una conseguenza dell’avanzamento dei lavori e dell’inizio della stagione delle piogge. Il riempimento non sarebbe dovuto cominciare prima della firma di un accordo con l’Egitto e il Sudan, che considerano la diga una minaccia per il loro approvvigionamento idrico.

Ambiente

Secondo il consorzio World weather institution, l’ondata di caldo che dall’inizio dell’anno ha colpito la Siberia, con temperature superiori alla media di cinque gradi centigradi e un picco di 38 gradi, sarebbe “praticamente impossibile” in assenza del cambiamento climatico causato dagli esseri umani. Secondo i ricercatori, un fenomeno del genere può verificarsi per “cause naturali” solo una volta ogni 80mila anni.