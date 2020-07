Unione europea

Il 21 luglio i leader dei 27 paesi membri hanno raggiunto un accordo, dopo cinque giorni di negoziati, su un piano straordinario da 750 miliardi di euro per aiutare i paesi più colpiti dalle conseguenze economiche del covid-19. Comprende 390 miliardi di sussidi e 360 miliardi di prestiti, e sarà finanziato dalla Commissione europea con gli eurobond. Il piano di riforme che gli stati dovranno presentare per accedere ai fondi non dovrà essere approvato all’unanimità, ma a maggioranza qualificata.

Egitto-Libia

Il 20 luglio la camera dei deputati egiziana ha approvato all’unanimità un intervento militare in Libia se le forze del governo di accordo nazionale di Tripoli, sostenute dalla Turchia, proseguiranno la loro offensiva verso l’est del paese. Nel conflitto libico l’Egitto sostiene le forze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est del paese.

Argentina

I creditori internazionali hanno respinto il 20 luglio l’offerta finale presentata dal governo argentino per la ristrutturazione di 66 miliardi di dollari di debito, definendola insufficiente e formulando una controproposta. Il presidente Alberto Fernández ha reagito affermando che l’offerta “non è modificabile”. Il termine per un accordo scade il 4 agosto.

Afghanistan

Il 20 luglio un attentatore suicida alla guida di un camion carico di esplosivo ha colpito un convoglio militare nella provincia di Wardak, a est di Kabul, uccidendo otto soldati. L’attacco è stato rivendicato dai ribelli taliban.

Regno Unito-Cina

Il 20 luglio il governo britannico ha sospeso a tempo indeterminato il trattato di estradizione con Hong Kong. La decisione è stata presa dopo che il 30 giugno è entrata in vigore nel territorio la nuova legge di Pechino sulla sicurezza nazionale. Il ministro degli esteri Dominic Raab ha anche annunciato l’estensione a Hong Kong dell’embargo sulle armi già applicato alla Cina dal 1989.

Ucraina

La marina ucraina ha avviato il 20 luglio delle esercitazioni navali nel mar Nero con gli Stati Uniti. Alle manovre, chiamate Sea breeze, partecipano 26 navi di otto paesi. Oltre all’Ucraina e agli Stati Uniti, partecipano cinque paesi della Nato (Bulgaria, Norvegia, Romania, Spagna e Turchia) e la Georgia.

Sudan

Il 21 luglio è cominciato davanti a un tribunale speciale di Khartoum il processo all’ex presidente Omar al Bashir, al potere dal 1989 al 2019. Al Bashir rischia la pena di morte per il colpo di stato del 1989 contro il governo democraticamente eletto di Sadiq al Mahdi.

Nigeria

Almeno 18 persone sono morte il 20 luglio in un attacco durante una festa di matrimonio nel villaggio di Kukum-Daji, nello stato settentrionale di Kaduna. L’attacco non è stato rivendicato, ma nella regione è in corso un conflitto tra pastori musulmani di etnia fulani e agricoltori cristiani.

Benin

Il 20 luglio l’azienda greca Alison management corporation ha annunciato che un gruppo di pirati, probabilmente di nazionalità nigeriana, ha rapito 13 ucraini e russi membri dell’equipaggio di una sua petroliera. L’attacco è avvenuto il 17 luglio a 350 chilometri dalla costa del Benin.