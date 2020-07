Cina-Stati Uniti

Il 24 luglio la Cina ha ordinato lachiusura del consolato statunitense di Chengdu, in risposta alla decisione di Washington di chiudere il consolato cinese di Houston, al centro di operazioni di spionaggio. Intanto, tre cinesi sono stati arrestati negli Stati Uniti per aver nascosto la loro appartenenza alle forze armate di Pechino. Una quarta persona si è rifugiata al consolato cinese di San Francisco.

Unione europea

Il 23 luglio il parlamento europeo ha minacciato di non approvare il bilancio 2021-2027 dell’Unione europea se non saranno apportare profonde modifiche. Un documento votato da 465 eurodeputati contesta i tagli previsti nell’accordo raggiunto dai leader dei ventisette e chiede più risorse per l’ambiente, la sanità, la ricerca e i giovani.

Germania

Il tribunale di Amburgo ha condannato il 23 luglio un’ex guardia del campo di concentramento nazista di Stutthof, Bruno Dey, 93 anni, a due anni e mezzo di prigione con la condizionale per complicità nella morte di migliaia di persone tra il 1944 e il 1945. All’epoca dei fatti Dey era ancora minorenne. Il campo di Stutthof si trova vicino a Danzica, in Polonia.

Turchia

Il 24 luglio il presidente Recep Tayyip Erdoğan partecipa alla prima preghiera musulmana da 86 anni nell’ex basilica di Santa Sofia, dopo la sua recente riconversione in moschea. Santa Sofia era stata trasformata in moschea una prima volta nel 1453, dopo la conquista ottomana di Costantinopoli, e nel 1934 era diventata un museo su ordine di Mustafa Kemal Atatürk, primo presidente della Turchia.

Nuova Zelanda

Il 24 luglio il giornalista curdo iraniano Behrouz Boochani ha ottenuto asilo politico nel paese, dopo aver trascorso sei anni in un centro per rifugiati australiano sull’isola di Manus, in Papua Nuova Guinea. Boochani, fuggito dall’Iran nel 2013, si trova in Nuova Zelanda dal novembre scorso.

Israele

La Knesset ha approvato il 22 luglio in prima lettura, con 42 voti a favore e 36 contrari, un progetto di legge che vieta le cosiddette terapie di conversione, che vorrebbero modificare l’orientamento sessuale delle persone lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) attraverso la psicoterapia. La legge è stata presentata dal deputato Nitsan Horowicz del partito di sinistra Meretz.