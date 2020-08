Sono più 700mila i morti per coronavirus e più di 18,5 milioni i casi di covid-19 nel mondo, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Negli Stati Uniti i decessi sono 156.806, in Brasile 95.819 e in Messico 48.869. Stati Uniti e Brasile sono anche i paesi con il maggior numero di contagi, 4.771.080 e 2.801.921, seguiti da India e Russia.