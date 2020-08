In tutto il mondo sono stati registrati più di 19 milioni di casi di coronavirus, di cui un milione in quattro giorni. In totale sono stati segnalati almeno 19.287.951 casi, inclusi 718.295 decessi. Più di quattro casi su dieci sono stati registrati negli Stati Uniti e in Brasile, i due paesi più colpiti con rispettivamente 5.032.805 casi (162.812 decessi) e 2.917.562 contagi (98.644 decessi).