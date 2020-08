Bielorussia

Il 23 agosto circa centomila persone hanno partecipato a una manifestazione a Minsk contro il presidente Aleksandr Lukašenko, accusato di essere stato rieletto grazie ai brogli. Nei paesi baltici decine di migliaia di persone hanno partecipato a delle catene umane di solidarietà verso i manifestanti bielorussi.

Filippine

Il 24 agosto almeno nove persone – cinque soldati e quattro civili – sono morte nell’esplosione di una bomba vicino a un supermercato sull’isola di Jolo, nel sud del paese. Poco dopo un’attentatrice suicida si è fatta esplodere per strada, uccidendo un’altra persona. Il duplice attentato è stato attribuito al gruppo jihadista Abu Sayyaf.

Mali

La giunta militare al potere dopo il golpe ha annunciato il 23 agosto un periodo di transizione di tre anni per realizzare una profonda riforma dello stato. In seguito ai negoziati in corso con una delegazione della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale, i militari hanno accettato di scarcerare il presidente deposto Ibrahim Boubacar Keïta.

Israele

Il 23 agosto duemila persone hanno partecipato a una manifestazione a Tel Aviv per denunciare le violenze contro le donne, dopo lo stupro subìto a Eilat da una ragazza di 16 anni da parte di trenta uomini. Inoltre, migliaia di israeliani hanno osservato un’ora di sciopero nell’ambito di un’iniziativa organizzata dall’associazione Bonot alternativa.

Madagascar

Il 23 agosto venti detenuti sono stati uccisi dalle guardie carcerarie in seguito a un tentativo di ammutinamento nella prigione di Farafangana, nel sudest del paese. Sessantotto detenuti sono riusciti a evadere, ma 37 sono stati subito ripresi.

Canada

Erin O’Toole è stato eletto il 23 agosto leader del Partito conservatore, la principale formazione d’opposizione. Prende il posto di Andrew Scheer. O’Toole avrà il compito di preparare il partito a possibili elezioni anticipate in autunno nel caso di dimissioni del primo ministro Justin Trudeau, in difficoltà a causa di una serie di scandali.

Stati Uniti

Gli incendi in corso in California hanno costretto più di 240mila persone a lasciare le loro case. Le fiamme hanno causato la morte di cinque persone e distrutto più di mille edifici. Due degli incendi in corso, Lnu lightening complex e Scu lightening complex, sono rispettivamente il secondo e il terzo più estesi nella storia della California.