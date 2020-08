Germania-Russia

Il 24 agosto la cancelliera Angela Merkel e il ministro degli esteri Heiko Maas, in un comunicato congiunto, hanno chiesto al governo russo di aprire un’inchiesta sul presunto avvelenamento dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj, ricoverato in un ospedale di Berlino. Poche ore prima i medici che hanno in cura Navalnyj avevano confermato che con ogni probabilità è stato avvelenato. Navalnyj si era sentito male il 20 agosto mentre era in volo tra la Siberia e Mosca, e due giorni dopo è stato trasferito in Germania.

Stati Uniti

Il 24 agosto, per la seconda notte consecutiva, i manifestanti antirazzisti si sono scontrati con la polizia a Kenosha, nel Wisconsin, per protestare contro il ferimento dell’afroamericano Jacob Blake. L’uomo, che era intervenuto per sedare una lite, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alla schiena sparati da alcuni agenti mentre rientrava nella sua automobile, dove c’erano la moglie e tre figli. Le autorità hanno sospeso due poliziotti e annunciato l’apertura di un’inchiesta.

Bielorussia

Alcuni oppositori sono stati arrestati il 24 agosto a Minsk all’indomani di una grande manifestazione contro il presidente Aleksandr Lukašenko, accusato di essere stato rieletto grazie ai brogli. Due membri del consiglio di coordinamento dell’opposizione, Sergej Dilevskij e Olga Kovalkova, sono stati arrestati per aver organizzato uno sciopero in una fabbrica. Anche Svetlana Aleksievič, premio Nobel per la letteratura, è stata convocata dalla polizia.

Francia

Il 24 agosto Facebook ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il fisco francese per mettere fine a un contenzioso per il periodo 2009-2018. Il social network statunitense ha accettato di pagare 106 milioni di euro. In precedenza anche Google, Apple e Amazon avevano raggiunto un’intesa con Parigi. Rimane aperta la questione della tassazione dei giganti del web, su cui sono in corso dei negoziati internazionali all’Ocse.

Mali

I negoziati tra la giunta militare al potere dopo il colpo di stato e una delegazione della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale si sono conclusi il 24 agosto senza un accordo su una transizione verso elezioni democratiche. Rimangono quindi in vigore le sanzioni annunciate dall’organizzazione il 20 agosto, due giorni dopo il golpe.

Iran

Il 24 agosto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, è arrivato a Teheran per la sua prima visita da quando è in carica. L’obiettivo è ottenere l’accesso ai siti nucleari del paese. Grossi incontrerà il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif, il direttore dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica Ali Akbar Salehi e il presidente Hassan Rohani.

Caraibi

La tempesta tropicale Laura ha raggiunto il 24 agosto la costa sudoccidentale di Cuba, causando forti piogge e alcuni allagamenti. La tempesta, che aveva causato 24 vittime ad Haiti e nella Repubblica Dominicana, dovrebbe trasformarsi in uragano prima di raggiungere la costa della Louisiana, nel sudest degli Stati Uniti.