La pandemia di coronavirus continua a progredire lentamente, ma gli ultimi dati settimanali rilasciati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mostrano un rallentamento nella maggior parte delle regioni, a eccezione del sudest asiatico e del Mediterraneo orientale: il bilancio globale delle vittime della pandemia è ora di 820.192 morti registrati, di cui 178.533 negli Stati Uniti, 116.580 in Brasile e 61.450 in Messico. Su 23.925.642 casi registrati nel mondo, oltre 5,7 milioni sono negli Stati Uniti, 3,6 milioni in Brasile e 3,2 milioni in India.