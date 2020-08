Nuova Zelanda

Il 27 agosto Brenton Tarrant, l’australiano che il 15 marzo 2019 ha aperto il fuoco in due moschee di Christchurch uccidendo 51 persone, è stato condannato all’ergastolo senza alcuna possibilità di scarcerazione futura. La premier Jacinda Ardern ha augurato all’attentatore una vita di “silenzio totale e assoluto”.

Stati Uniti

I Milwaukee Bucks hanno rifiutato il 26 agosto di scendere in campo in un match dei playoff Nba per denunciare il ferimento dell’afroamericano Jacob Blake, raggiunto da sette colpi di arma da fuoco alla schiena sparati dall’agente Rusten Sheskey. Sono state rinviate anche alcune partite di baseball e calcio, mentre la tennista giapponese Naomi Osaka ha rifiutato di scendere in campo nel torneo di Cincinnati. Intanto, è stato arrestato a Kenosha, nel Wisconsin, un ragazzo di 17 anni sospettato di aver ucciso due manifestanti antirazzisti. Il presidente Donald Trump ha annunciato l’invio di rinforzi per mettere fine “ai saccheggi e all’anarchia” a Kenosha.

Iran

Il 26 agosto il governo ha autorizzato l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (Aiea) ad accedere a due presunti siti nucleari, durante la visita a Teheran del direttore generale Rafael Mariano Grossi. Un sito si trova vicino alla capitale e l’altro tra le province di Isfahan e Yazd, nel centro del paese.

Israele-Libano-Palestina

Il 26 agosto Israele ha condotto alcuni raid aerei contro le posizioni dell’Hezbollah in Libano, in risposta a dei colpi sparati contro i suoi soldati. Lo stesso giorno un ebreo ortodosso di 39 anni è stato ucciso da un palestinese armato di coltello a Petah Tikva, vicino a Tel Aviv. L’attentatore, originario di Nablus, in Cisgiordania, è stato arrestato.

Repubblica Democratica del Congo

Fonti locali hanno annunciato il 26 agosto che 24 civili sono morti il 24 e il 25 agosto in due attacchi attribuiti ai ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf) nel territorio di Beni, nella provincia orientale del Nord Kivu. Dall’ottobre del 2019 circa ottocento persone sono state uccise dai ribelli ugandesi musulmani dell’Adf.

Alluvioni

Il 26 agosto il governo afgano ha annunciato che almeno cento persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito la città di Charikar, nella provincia di Parvan, nel nordest dell’Afghanistan. Centinaia di case sono state distrutte.

Cicloni

Il 27 agosto l’uragano Laura, con venti fino a 240 chilometri all’ora, ha raggiunto la costa della Louisiana, nel sudest degli Stati Uniti. L’uragano, di forza quattro (su cinque), potrebbe causare alluvioni catastrofiche. Le autorità hanno chiesto a 500mila persone di lasciare le loro case in Louisiana e in Texas.