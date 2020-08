Stati Uniti

Il 30 agosto, dopo la morte di un uomo a Portland durante gli scontri tra manifestanti antirazzisti e sostenitori del presidente Donald Trump, quest’ultimo ha accusato il sindaco democratico Ted Wheeler di aver permesso “la distruzione della sua città”. Il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden ha invece affermato che è il presidente ad “alimentare la violenza”. L’uomo è stato ucciso la sera del 29 agosto a colpi d’arma da fuoco. La polizia ha aperto un’inchiesta per omicidio.

Bielorussia

Il 30 agosto circa centomila persone hanno partecipato, per il terzo fine settimana consecutivo, a una manifestazione nella capitale Minsk contro il presidente Aleksandr Lukašenko, accusato di essere stato rieletto grazie ai brogli. La polizia ha arrestato 140 persone.

Montenegro

Il Partito democratico dei socialisti (Dps) del presidente Milo Đukanović ha ottenuto la maggioranza relativa nelle elezioni legislative del 30 agosto, ma potrebbe perdere il potere per la prima volta dagli anni novanta in caso di accordo tra le principali formazioni d’opposizione. Secondo i risultati parziali, il partito filoccidentale Dps ha ottenuto il 35 per cento dei voti, contro il 32,5 per cento di un’alleanza dell’opposizione filoserba.

Francia

Il 30 agosto l’emittente radiofonica Europe 1 ha rivelato che un militare francese di stanza in una base della Nato a Napoli è stato arrestato il 21 agosto a Parigi con l’accusa di spionaggio a favore della Russia. La ministra francese delle forze armate Florence Parly ha confermato che un ufficiale francese è attualmente sottoposto a un’inchiesta giudiziaria per “attentato alla sicurezza”.

Mauritius

Circa centomila persone hanno partecipato a una manifestazione il 29 agosto nella capitale Port-Louis per denunciare il modo in cui il governo ha gestito l’emergenza legata alla marea nera al largo delle coste dell’isola. Il naufragio dell’imbarcazione giapponese Mv Wakashio ha causato la fuoriuscita in mare di almeno mille tonnellate di carburante, con gravi conseguenze ambientali: le barriere coralline e le foreste di mangrovie dell’isola sono a rischio, e decine di cetacei sono morti.

Canada

Il 29 agosto alcuni attivisti hanno abbattuto a Montréal una statua dedicata a John A. Macdonald, che nel 1867 diventò il primo premier del paese. Il governo Macdonald è accusato di aver promosso l’assimilazione forzata dei popoli indigeni, una politica equiparata a un “genocidio culturale” da una commissione d’inchiesta nel 2015.