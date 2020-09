L’azienda farmaceutica britannico-svedese, AstraZeneca Plc, ha fermato in tutto il mondo l’8 settembre gli studi (più o meno avanzati) del suo vaccino contro il covid-19. La causa sarebbe una reazione grave in un partecipante allo studio. Secondo il New York Times, che cita una persona a conoscenza dei fatti, a un partecipante britannico è stata diagnosticata la mielite trasversa, una sindrome infiammatoria che colpisce il midollo spinale ed è spesso scatenata da infezioni virali. Non è ancora chiaro se la malattia sia direttamente collegata al vaccino di AstraZeneca, che finora è tra i più promettenti in fase di studio. L’azienda intanto cerca di abbassare il polverone: “La sospensione è volontaria, è la routine in questi casi”.