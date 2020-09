Secondo i dati della Johns Hopkins University i casi di covid-19 nel mondo hanno superato quota 29 milioni. Le vittime globali sono 924mila, e si avvicinano alla soglia del milione. Il 13 settembre c’è stato un nuovo record di positivi in un solo giorno: 307mila, concentrati soprattutto negli Stati Uniti, in India (con più di 90mila casi) e in Brasile. In Europa la Francia viaggia sui diecimila nuovi positivi al giorno, mentre in Austria le nuove infezioni quotidiane salgono a mille, tanto che il cancelliere Sebastian Kurz ha detto ai cittadini che è “l’inizio della seconda ondata”.