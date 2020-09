Giappone

Il 14 settembre Yoshihide Suga, 71 anni, segretario generale del governo, è stato eletto leader del Partito liberaldemocratico (Pld, al potere). Suga ha ottenuto 377 voti contro gli 89 di Fumio Kishida e i 68 di Shigeru Ishiba. Il 16 settembre sarà eletto primo ministro al posto di Shinzō Abe, che si è dimesso ad agosto per motivi di salute.

Afghanistan

Il 12 settembre sono cominciati a Doha, in Qatar, in presenza del segretario di stato statunitense Mike Pompeo, gli storici negoziati di pace tra il governo afgano e i ribelli taliban. Il capo della delegazione governativa Abdullah Abdullah ha proposto ai ribelli un cessate il fuoco.

Russia

Il partito Russia unita del presidente Vladimir Putin ha rivendicato una netta vittoria nelle elezioni regionali del 13 settembre, mentre una coalizione di opposizione legata ad Aleksej Navalnyj, che si trova in un ospedale di Berlino dopo essere stato avvelenato, avrebbe ottenuto alcuni seggi in due città della Siberia. In attesa dei risultati ufficiali, che saranno annunciati oggi, l’opposizione ha denunciato una serie di irregolarità.

Bielorussia

Il 13 settembre decine di migliaia di persone hanno partecipato, per il quinto fine settimana consecutivo, a una manifestazione a Minsk contro il presidente Aleksandr Lukašenko, accusato di essere stato rieletto grazie ai brogli. I dimostranti hanno cercato di raggiungere la sede della presidenza, ma sono stati bloccati dalla polizia. Circa quattrocento persone sono state arrestate.

Grecia

Cinquecento richiedenti asilo si sono insediati il 13 settembre in un nuovo campo costruito sull’isola di Lesbo dopo la distruzione in un incendio della struttura di Moria. Il ministro delle migrazioni Notis Mitarachi ha annunciato che entro cinque giorni il campo ospiterà tutti e dodicimila i migranti presenti sull’isola.

Mali

Il 13 settembre il movimento protagonista della contestazione contro il presidente Ibrahim Boubacar Keïta, destituito ad agosto in un colpo di stato militare, ha respinto la proposta della giunta di una transizione di 18 mesi prima di restituire il potere ai civili. La coalizione composta da oppositori, leader religiosi e membri della società civile ha accusato la giunta di “confisca del potere”.

Stati Uniti

Il presidente Donald Trump effettuerà il 14 settembre una visita in California, uno dei tre stati colpiti dagli incendi senza precedenti lungo la costa ovest del paese. Secondo Trump, i roghi sono stati favoriti dalla cattiva gestione delle foreste da parte dei suoi avversari democratici, che invece accusano il presidente di negare la realtà della crisi climatica. Nell’ultima settimana 27 persone sono morte negli incendi in California, Oregon e Washington.