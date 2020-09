L’ultima dittatura europea vacilla Alexander Lukashenko è al potere in Bielorussia dal 1994. Dal 9 agosto 2020, giorno della sua contestata elezione per il sesto mandato, il presidente ha ordinato a polizia e militari di reprimere le proteste dell’opposizione e chiesto aiuto al suo vicino Vladimir Putin. Il video di Le Monde spiega le ragioni di questa crisi.

Khalifa Abo Khraisse In Libia le milizie sparano sulla rivoluzione dei poveri A sei anni dall’ultima vera protesta a Tripoli, la popolazione ha infranto il muro della paura.

Ida Dominijanni A chi giova il taglio della casta I tentativi di riforma costituzionale in Italia hanno da quarant’anni l’obiettivo di ridurre la rappresentanza.

Annamaria Testa L’indifferenza della folla Mai sentito parlare dell’effetto-spettatore? No? Allora dovreste leggere questo articolo.

Francesco Boille

Il problematico palmarès di Venezia 77

Alla Mostra si sono viste cose belle. Ma restano i dubbi sulla linea adottata dal festival.

Fotografia

Identità a confronto

Cinque fotografi esplorano la diversità culturale del continente europeo.

Daniele Cassandro

William Orbit nel cuore del basso

I Bassomatic ci riportano all’elettronica ibrida dei primi anni novanta inglesi.

Cinema

L’horror latinoamericano e i diritti umani

Film com La Llorona, Tigers are not afraid o Il labirinto di un fauno ricordano i veri orrori da combattere.

Alberto Notarbartolo

Aloha!

Alla scoperta del Jimi Hendrix dell’ukulele.