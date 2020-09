Unione europea-Libia

Il 21 settembre l’Unione europea ha sanzionato tre aziende accusate di aver violato l’embargo delle Nazioni Unite sulla vendita di armi in Libia. Si tratta dell’azienda turca Avrasya Shipping, di quella giordana Med Wave Shipping e di quella kazaca Sigma Airlines. Il ministero degli esteri turco ha contestato la decisione.

Unione europea-Bielorussia

Nonostante la visita a Bruxelles dell’oppositrice bielorussa Svetlana Tichanovskaja, il 21 settembre i ministri degli esteri dell’Unione europea non hanno raggiunto un accordo sull’adozione di sanzioni contro il regime di Aleksandr Lukašenko. Le sanzioni, che avrebbero colpito circa quaranta persone coinvolte nella repressione delle proteste, sono state bloccate dal governo cipriota.

Cina

Il 22 settembre l’imprenditore Ren Zhiqiang, ex capo del gruppo immobiliare statale Huayuan property, è stato condannato a 18 anni di prigione per corruzione. Alcuni mesi fa aveva pubblicato su internet un articolo in cui criticava la risposta del governo cinese all’epidemia di covid-19 e definiva il presidente Xi Jinping “un pagliaccio”.

Afghanistan

Almeno 14 soldati e poliziotti sono morti il 21 settembre nei combattimenti con i ribelli taliban nella provincia di Oruzgan, nel centrosud del paese. Due giorni prima trenta ribelli erano morti in un raid dell’aviazione afgana nella provincia di Kunduz, nel nordest del paese. Sono in corso a Doha, in Qatar, i negoziati di pace tra il governo afgano e i ribelli taliban.

Mali

Il 21 settembre la giunta militare al potere dal colpo di stato del 18 agosto ha annunciato che sarà Bah Ndaw, colonnello in pensione ed ex ministro della difesa, a dirigere il paese nei prossimi mesi durante la transizione. La giunta ha confermato che le elezioni democratiche saranno indette tra 18 mesi.

Botswana

Il governo ha affermato il 21 settembre che la morte di 330 elefanti nella regione del delta dell’Okavango, nel nord del paese, è stata causata da un batterio. Secondo Mmadi Reuben, veterinario presso il ministero della fauna selvatica e dei parchi nazionali, le neurotossine cianobatteriche tossiche sarebbero state prodotte da un’alga che prolifera in acque stagnanti.

Aviazione

Il 21 settembre il costruttore europeo Airbus ha presentato tre prototipi di aerei alimentati a idrogeno nell’ambito del progetto ZEROe. L’obiettivo è mettere in commercio un aereo passeggeri a zero emissioni entro il 2035.