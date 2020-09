Azerbaigian-Armenia

Il 29 settembre l’esercito azero ha lanciato una nuova offensiva nella regione separatista del Nagorno Karabakh. Il bilancio di tre giorni di combattimenti tra i soldati azeri e i separatisti sostenuti dall’Armenia è salito a 95 vittime, tra cui undici civili. Oggi è prevista una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Nagorno Karabakh è una regione a maggioranza armena che si trova in Azerbaigian.

Spagna

Il 28 settembre il presidente indipendentista della Catalogna Quim Torra è stato destituito dopo che il tribunale supremo di Madrid ha confermato la sua condanna a un anno e mezzo di interdizione dalle cariche pubbliche per “disobbedienza”. Torra, che è stato sostituito dal suo vice Pere Aragonès, aveva rifiutato di rimuovere degli striscioni a sostengo degli indipendentisti in prigione prima delle elezioni legislative dell’aprile 2019. Nei prossimi mesi si svolgeranno le elezioni anticipate in Catalogna.

Romania

I liberali del Pnl, la formazione di destra del primo ministro Ludovic Orban, sono usciti rafforzati dalle elezioni amministrative del 27 settembre. Nella capitale Bucarest il candidato della formazione di centrodestra Usr-Plus, Nicusor Dan, ha vinto con il 42 per cento dei voti, contro il 38 per cento della sindaca uscente socialdemocratica Gabriela Firea. Il 6 dicembre sono previste nel paese le elezioni legislative.

Stati Uniti

Il 29 settembre si svolge a Cleveland il primo dei tre dibattiti in tv tra il presidente Donald Trump e il suo rivale democratico Joe Biden, in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre. I temi principali saranno la pandemia, la corte suprema, l’economia, le tensioni razziali e la trasparenza del voto, ma probabilmente si parlerà anche dell’inchiesta del New York Times sulle dichiarazioni dei redditi di Trump.

Iraq

Due donne e tre bambini appartenenti a una stessa famiglia sono stati uccisi il 28 settembre da un razzo lanciato verso l’aeroporto di Baghdad. Probabilmente l’obiettivo era una base statunitense che si trova accanto all’aeroporto. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i lanci di razzi rivendicati da una milizia filoiraniana.

Cina

Il 29 settembre una maestra di una scuola materna di Jiaozuo, nella provincia centrale dell’Henan, è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini, uno dei quali era morto. La donna, Wang Yun, aveva messo del nitrato di sodio nel cibo degli alunni di una sua collega per vendicarsi dopo un litigio.