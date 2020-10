Russia

In un’intervista pubblicata il 1 ottobre sul sito del settimanale tedesco Der Spiegel, l’oppositore Aleksej Navalnyj ha accusato il presidente Vladimir Putin di essere responsabile del suo avvelenamento con un gas nervino. Navalnyj ha confermato di voler tornare in Russia al termine della sua convalescenza in Germania.

Azerbaigian-Armenia

Il 30 settembre il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha proposto un incontro tra le parti a Mosca per discutere di una tregua nella regione separatista del Nagorno Karabakh, ma il presidente azero Ilham Aliev e il primo ministro armeno Nikol Pachinian hanno ribadito di voler continuare i combattimenti. Il bilancio di quattro giorni di violenze è salito ad almeno 127 vittime.

Belgio

Il 30 settembre è stato raggiunto un accordo per la nomina a primo ministro di Alexander De Croo, un liberale fiammingo che guiderà una coalizione composta da sette partiti, mentre i nazionalisti fiamminghi andranno all’opposizione. La nomina di De Croo mette fine a una crisi politica che durava dalle elezioni legislative del 26 maggio 2019. La coalizione sarà composta da socialisti, liberali e ambientalisti sia francofoni sia fiamminghi, e dai cristianodemocratici fiamminghi.

Iraq-Stati Uniti

Le autorità del Kurdistan iracheno hanno accusato il 30 settembre una milizia filoiraniana di aver lanciato alcuni razzi verso l’aeroporto internazionale di Erbil, che ospita un contingente militare statunitense. La settimana scorsa il segretario di stato statunitense Mike Pompeo aveva avvertito il governo iracheno che se proseguiranno gli attacchi Washington chiuderà l’ambasciata e richiamerà in patria tremila tra soldati e diplomatici.

Repubblica Democratica del Congo

Tra il 29 e il 30 settembre tre agenzie delle Nazioni Unite – l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e l’Unicef – hanno aperto delle inchieste su presunte aggressioni sessuali compiute dai loro impiegati nel paese. Più di cinquanta donne accusano gli impiegati delle agenzie e di alcune ong di aver abusato di loro durante la campagna contro l’ebola nell’est del paese.

Cina

Il 30 settembre la procura di Shenzhen ha confermato ufficialmente che dodici attivisti per la democrazia a Hong Kong sono stati arrestati il 23 agosto mentre cercavano di raggiungere Taiwan in barca. I familiari degli attivisti non avevano loro notizie dal giorno della scomparsa.

Stati Uniti

La commissione che si occupa dell’organizzazione dei dibattiti in tv tra il presidente Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden ha annunciato il 30 settembre nuove misure per favorire una discussione meno caotica nei prossimi due appuntamenti. È allo studio la possibilità per il moderatore di spegnere il microfono dei partecipanti in caso di interruzioni o di aggressività eccessiva. Il dibattito del 29 settembre a Cleveland è stato definito da molti osservatori il peggiore nella storia degli Stati Uniti.