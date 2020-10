Stati Uniti

Il 2 ottobre il presidente Donald Trump ha annunciato su Twitter che lui e la moglie Melania sono risultati positivi al covid-19. Poche ore prima era stata annunciata la positività della consigliera del presidente Hope Hicks. Sean Conley, medico di Trump, ha fatto sapere che al momento le condizioni del presidente sono buone e che trascorrerà la convalescenza alla Casa Bianca.

Unione europea-Regno Unito

Il 1 ottobre la Commissione europea ha avviato un’azione legale contro il governo britannico per un progetto di legge che modifica unilateralmente, in violazione del diritto internazionale, alcune clausole dell’accordo sulla Brexit firmato con l’Unione europea. L’obiettivo di Londra è ripristinare i controlli alla frontiera tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord per garantire a Belfast un accesso senza ostacoli al mercato britannico. È attualmente in corso a Bruxelles un nuovo ciclo di negoziati sulla relazione futura tra l’Unione europea e il Regno Unito.

Unione europea-Bielorussia-Turchia

Il presidente del consiglio europeo Charles Michel ha annunciato il 2 ottobre nuove sanzioni contro circa quaranta dirigenti bielorussi coinvolti nella repressione dell’opposizione. Tra loro non c’è il presidente Aleksandr Lukašenko. Per superare il veto cipriota sulla Bielorussia, i leader europei hanno raggiunto un accordo su una dichiarazione che minaccia la Turchia di possibili sanzioni economiche per le sue esplorazioni petrolifere nel Mediterraneo orientale.

Azerbaigian-Armenia

Il 2 ottobre il presidente francese Emmanuel Macron ha rivelato che circa trecento combattenti jihadistiprovenienti dalla Siria hanno raggiunto la regione separatista del Nagorno Karabakh, passando per Gaziantep, in Turchia. Il trasferimento dei jihadisti sarebbe stato organizzato da Ankara, che sostiene l’Azerbaigian nel conflitto in corso con l’Armenia. Le informazioni sono state raccolte dai servizi segreti francesi.

Turchia

Il 1 ottobre è entrata in vigore una legge che rafforza il controllo delle autorità sui social network. Prevede la possibilità di chiudere i social network più diffusi, tra cui Twitter e Facebook, se questi non rimuoveranno entro 48 ora eventuali contenuti sgraditi su richiesta dei tribunali.

Libano-Israele

I governi di Tel Aviv e Beirut, che tecnicamente sono ancora in guerra, hanno annunciato il 1 ottobre dei negoziati, con la mediazione delle Nazioni Unite, sulla delimitazione della loro frontiera marittima. I negoziati cominceranno il 12 ottobre a Naqura, nel sud del Libano.

India

Il 1 ottobre la polizia ha annunciato che una donna di 22 anni della comunità dalit, la più bassa nella gerarchia induista, è morta mentre veniva portata in ospedale dopo aver subìto uno stupro di gruppo nello stato dell’Uttar Pradesh, nel nord del paese. Due giorni prima un’altra dalit di 19 anni era morta in ospedale due settimane dopo essere stata stuprata da quattro uomini. La sua morte aveva causato manifestazioni di protesta a New Delhi e nell’Uttar Pradesh.

Guatemala-Honduras

Il 1 ottobre il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei ha ordinato l’arresto e l’espulsione di tremila migranti honduregni appena entrati nel paese e diretti verso gli Stati Uniti. La carovana era partita dalla città di San Pedro Sula, in Honduras.