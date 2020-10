Nel 2003 Lorenzo Mattotti intraprende un lungo viaggio in Patagonia, insieme allo scrittore argentino Jorge Zentner. I due partono in macchina da Buenos Aires e si dirigono a sud, attraversando per un mese steppe e montagne fino alla Terra del Fuoco.

In quei giorni l’illustratore tiene un diario di viaggio, facendo degli schizzi veloci a pastello sul suo taccuino oppure usando foto e video.

Tornato a Parigi, dove vive dal 1998, aspetta sei mesi prima di rielaborare l’esperienza argentina. Le sue suggestioni prendono vita su un taccuino di carta nepalese, fatto a mano e dalla forma allungata, dove concepisce una serie di tavole affidandosi semplicemente a un pennello e della china. Decide di sfruttare a pieno lo spazio del taccuino e di disegnare su due pagine. In questo modo il suo tratto può restituire l’intensità dei panorami che l’hanno incantato.