Kirghizistan

Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre centinaia di manifestanti che protestavano contro una serie di irregolarità nelle recenti elezioni legislative hanno fatto irruzione in parlamento e nell’ufficio del presidente Sooronbay Jeenbekov nella capitale Biškek. Poco dopo hanno fatto uscire di prigione l’ex presidente Almazbek Atambayev, condannato a undici anni per la sua responsabilità nel rilascio di un noto criminale, Aziz Batukaev. Un manifestante è morto negli scontri. Il presidente Jeenbekov ha affermato il 6 ottobre di essere in controllo del paese.

Stati Uniti

Il 5 ottobre il presidente Donald Trump ha lasciato l’ospedale dove era ricoverato per il covid-19 ed è tornato alla Casa Bianca. “Non abbiate paura del covid, non lasciate che condizioni la vostra vita”, ha twittato prima di lasciare l’ospedale. Intanto, la commissione che organizza i dibattiti in tv in vista delle elezioni presidenziali ha annunciato che i candidati vicepresidenti Mike Pence, repubblicano, e Kamala Harris, democratica, saranno separati da una barriera di plexiglas l’8 ottobre a Salt Lake City.

Regno Unito-Venezuela

La corte d’appello di Londra ha annullato il 5 ottobre una sentenza che aveva riconosciuto il leader dell’opposizione venezuelana Juan Guaidó come unico rappresentante legittimo per accedere alle circa trenta tonnellate d’oro di Caracas depositate presso la banca d’Inghilterra. Il ricorso era stato presentato dal presidente Nicolás Maduro. La corte ha ordinato un’indagine per stabilire chi tra Guaidó e Maduro ha diritto di accedere ai fondi venezuelani.

Mali

Più di cento jihadisti già condannati o in attesa del processo sono stati scarcerati tra il 3 e il 4 ottobre nell’ambito dei negoziati in corso per ottenere la liberazione di Soumaïla Cissé, tre volte candidato alle presidenziali, e dell’operatrice umanitaria francese Sophie Pétronin, rapiti rispettivamente nel marzo del 2020 e nel dicembre del 2016. La rivelazione è stata fatta il 5 ottobre da fonti coinvolte nella trattativa.

Etiopia

Il 5 ottobre l’autorità locale dell’aviazione civile ha vietato, per motivi di sicurezza, il sorvolo della Grande diga del rinascimento etiope, in costruzione dal 2011 sul Nilo Azzurro. Il progetto, considerato fondamentale per lo sviluppo economico del paese, sta creando forti tensioni con l’Egitto e il Sudan, che temono conseguenze negative per il loro approvvigionamento idrico.

Russia

Centinaia di carcasse di foche, polpi e altri animali marini sono state ritrovate lungo le coste della penisola della Kamčatka, nell’estremo oriente russo. L’ong Greenpeace ha denunciato una “catastrofe ecologica” dovuta alla presenza in mare di grandi quantità di prodotti petroliferi e di fenolo, un composto aromatico derivato dal benzene. Non si conoscono ancora le cause del disastro.