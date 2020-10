Grecia

Il 7 ottobre il fondatore del partito neonazista Alba dorata, Nikólaos Michaloliákos, è stato riconosciuto colpevole di “direzione di un’organizzazione criminale”. Michaloliákos era uno dei 68 imputati nel processo che coinvolge il partito, sotto accusa per l’omicidio di un rapper nel 2013. Circa ottomila manifestanti antifascisti erano in attesa della sentenza fuori dal tribunale.

Kirghizistan

Il 6 ottobre la commissione elettorale ha annullato le elezioni legislative di domenica scorsa dopo che migliaia di persone erano scese in piazza nella capitale Biškek denunciando gravi irregolarità. Il parlamento, riunito in un albergo perché la sede ufficiale è occupata dai manifestanti, ha nominato primo ministro il nazionalista Sadyr Japarov, liberato di prigione poche ore prima. Il presidente Sooronbay Jeenbekov, filorusso, sostiene di avere ancora il controllo del paese.

Ungheria

La corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito il 6 ottobre che la legge ungherese che ha portato alla chiusura della Central european university di George Soros è incompatibile con il diritto comunitario. La legge prevede l’obbligo per le università straniere di avere una sede nel paese d’origine e di ottenere poi un via libera dal governo ungherese. Soros ha commentato che la sentenza europea “è tardiva”.

Stati Uniti

Il 6 ottobre Facebook ha bandito su tutte le piattaforme gli account legati al movimento complottista QAnon, che sostiene il presidente Donald Trump. Il social network ha spiegato che il suo staff “ha già cominciato a chiudere account e a rimuovere contenuti, ma che il lavoro richiederà tempo”.

Mali

Il 7 ottobre i familiari di Sophie Pétronin, un’operatrice umanitaria francese di 75 anni rapita nel 2016, hanno fatto sapere che il suo rilascio è in corso. Sarebbe stato liberato anche Soumaïla Cissé, tre volte candidato alle presidenziali, rapito nel marzo scorso. Tra il 3 e il 4 ottobre il governo aveva scarcerato più di cento jihadisti. Intanto, la Comunità degli stati dell’Africa occidentale ha revocato le sanzioni imposte al paese dopo il colpo di stato del 18 agosto.

Siria

Almeno 18 persone, tra cui 13 civili, sono morte il 6 ottobre nell’esplosione di un’autobomba ad Al Bab, una città che si trova 40 chilometri a nordest di Aleppo ed è controllata da ribelli sostenuti dalla Turchia. L’attentato non è stato rivendicato.

Afghanistan

Il 6 ottobre, durante una visita a Doha, in Qatar, il presidente Ashraf Ghani ha chiesto ai ribelli taliban “di avere il coraggio di proclamare un cessate il fuoco in tutto il paese”. Finora i negoziati, cominciati il 12 settembre, non hanno prodotto risultati.

Crisi climatica

Il 7 ottobre il programma europeo Copernicus ha annunciato che il mese di settembre è stato il più caldo mai registrato nel mondo. Secondo gli scienziati, il 2020 potrebbe superare il 2016 come anno più caldo da quando sono cominciate le rilevazioni. Dall’ottobre 2019 al settembre 2020 la temperatura media globale ha superato di 1,28 gradi quella dell’era preindustriale.