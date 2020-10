Nobel

Il premio Nobel per la pace è stato assegnato il 9 ottobre al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam, o Wfp). L’agenzia è stata premiata “per il suo impegno nella lotta contro la fame e per il suo contributo al miglioramento delle condizioni di vita nelle zone in cui sono in corso conflitti”. Il Pam è stato fondato nel 1961 e ha sede a Roma.

Stati Uniti

L’8 ottobre tredici membri di un gruppo di estrema destra, i Wolverine watchmen, sono stati incriminati per aver pianificato il rapimento della governatrice democratica del Michigan, Gretchen Whitmer, e altri attacchi contro le istituzioni locali. L’obiettivo era rapire Whitmer prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre, per poi “processarla” con l’accusa di tradimento. I Wolverine watchmen accusano la governatrice, grande avversaria del presidente Donald Trump, di abuso di potere per aver introdotto una serie di restrizioni per contenere la pandemia di covid-19.

Mali

L’8 ottobre i jihadisti attivi nel nord del paese hanno liberato quattro ostaggi: Soumaïla Cissé, tre volte candidato alle presidenziali, rapito nel marzo scorso; Sophie Pétronin, un’operatrice umanitaria francese di 75 anni, presa in ostaggio nel 2016; e due italiani, il sacerdote Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti rispettivamente nel settembre del 2018 e all’inizio del 2019. Tra il 3 e il 4 ottobre il governo maliano ha scarcerato più di cento jihadisti.

Algeria

Un esponente del movimento di protesta antigovernativo Hirak, Yacine Mebarki, 52 anni, è stato condannato l’8 ottobre a dieci anni di prigione per “incitazione all’ateismo” e “offesa all’islam”, oltre che a pagare una multa da dieci milioni di dinari (circa 65mila euro). Si tratta della pena più pesante comminata a un attivista da quando nel febbraio del 2019 sono cominciate le proteste.

Azerbaigian-Armenia

Il 9 ottobre i ministri degli esteri dei due paesi parteciperanno a un vertice a Mosca, su invito del presidente russo Vladimir Putin, per avviare un dialogo sul conflitto nel Nagorno Karabakh. Intanto, l’Armenia ha accusato l’esercito azero di aver colpito la storica cattedrale di Shushi, nella regione separatista.

Kirghizistan

L’8 ottobre il presidente Sooronbay Jeenbekov si è detto disponibile a dimettersi per mettere fine alla crisi politica seguita alle elezioni legislative di domenica scorsa, caratterizzate da gravi irregolarità. Jeenbekov, filorusso, ha posto come condizione l’insediamento di un governo legittimo e l’organizzazione di nuove elezioni. Nei giorni scorsi i manifestanti hanno occupato il parlamento e liberato di prigione l’ex presidente Almazbek Atambayev, condannato a undici anni per la sua responsabilità nel rilascio di un noto criminale.

Indonesia

Decine di migliaia di persone hanno partecipato l’8 ottobre alle manifestazioni a Jakarta e in altre città del paese contro una legge per lo sviluppo economico e la semplificazione burocratica che secondo l’opposizione colpisce i diritti dei lavoratori e mette in pericolo l’ambiente. La polizia ha usato gas lacrimogeni e arrestato più di mille persone.