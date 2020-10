Azerbaigian-Armenia

Il 12 ottobre proseguono i combattimenti tra l’esercito azero e le forze separatiste del Nagorno Karabakh sostenute dall’Armenia, in violazione della tregua entrata in vigore il 10 ottobre. Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre nove civili sono morti in un bombardamento a Gäncä, la seconda città dell’Azerbaigian, ma i separatisti sostengono che l’esercito azero avesse già violato la tregua in precedenza.

Bielorussia

L’11 ottobre la polizia ha usato cannoni ad acqua e granate assordanti per reprimere una grande manifestazione a Minsk, per il nono fine settimana consecutivo, contro la rielezione del presidente Aleksandr Lukašenko. Circa 250 persone sono state arrestate.

Tagikistan

La commissione elettorale ha annunciato che il capo di stato uscente Emomalī Rahmon, al potere dal 1992, è stato rieletto con il 90,9 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali dell’11 ottobre. L’unica formazione di opposizione del paese, il Partito socialdemocratico, ha boicottato il voto. Nessuna elezione che si è svolta nel paese dopo il crollo dell’Unione Sovietica è stata considerata regolare dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).

Repubblica Turca di Cipro Nord

Ersin Tatar, il candidato sostenuto da Ankara, è arrivato in testa l’11 ottobre nel primo turno delle elezioni presidenziali. Tatar ha ottenuto il 32,35 per cento dei voti, contro il 29,84 per cento del presidente uscente Mustafa Akıncı e il 21,68 per cento del socialdemocratico Tufan Erhürman. Akıncı è però considerato il favorito per il ballottaggio del 18 ottobre.

Turchia-Grecia

L’11 ottobre la marina turca ha annunciato che la nave di esplorazione petrolifera Oruc Reis sarà nel Mediterraneo orientale dal 12 al 20 ottobre. La nave sarà operativa nella stessa area in cui si trovava tra agosto e settembre, compreso un tratto di mare a sud dell’isola greca di Kastellorizo. Atene ha reagito denunciando “una minaccia alla pace e alla sicurezza nella regione”.

Nigeria

La presidenza di Abuja ha annunciato l’11 ottobre lo smantellamento di un’unità speciale della polizia dopo una settimana di proteste in piazza e sui social network. Gli agenti della Brigata speciale contro i furti (Sars) erano accusati di violenze nei confronti dei civili, tra cui estorsioni, arresti illegali, torture e omicidi.

Namibia

Il 10 ottobre la polizia ha usato gas lacrimogeni e pallottole di gomma per reprimere una manifestazione nella capitale Windhoek contro le violenze sulle donne. Decine di persone sono state arrestate. I manifestanti chiedevano al presidente Hage Geingob di proclamare lo stato d’emergenza per l’aumento dei casi di femminicidio.