Il 13 ottobre, nella notte, il governo italiano ha diffuso un nuovo decreto che stabilisce ulteriori limitazioni per arginare la seconda ondata dell’epidemia di nuovo coronavirus. Il decreto è stato firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della salute Roberto Speranza, dopo aver ricevuto il via libera dalle regioni. Le limitazioni varranno per i prossimi trenta giorni. Ecco cosa prevede il decreto.