Stati Uniti

Il 12 ottobre sono cominciate le audizioni al senato della giudice conservatrice Amy Coney Barrett, nominata dal presidente Donald Trump alla corte suprema. Il voto finale al senato è previsto la prossima settimana, nonostante l’opposizione dei democratici, che chiedevano di rinviare la nomina a dopo le elezioni presidenziali del 3 novembre.

Israele-Etiopia

Il governo israeliano ha dato il via libera il 12 ottobre all’ingresso nel paese, per ricongiungimento familiare, di duemila etiopi della comunità falashamura. Convertiti con la forza al cristianesimo nell’ottocento, i falashamura non possono usufruire della legge del ritorno israeliana, che permette agli ebrei della diaspora di entrare nel paese ed ottenere la cittadinanza.

Nigeria

Il 12 ottobre migliaia di persone hanno continuato a manifestare in varie città del paese contro le violenze della polizia, nonostante lo smantellamento annunciato il giorno prima di un’unità speciale della polizia, la Brigata speciale contro i furti (Sars), accusata di estorsioni, arresti illegali, torture e omicidi. Un manifestante e un poliziotto sono morti durante le proteste a Lagos.

Bangladesh

Il governo guidato dalla premier Sheikh Hasina ha approvato il 12 ottobre un decreto che prevede la possibilità della pena di morte per gli stupratori. Finora la condanna massima era l’ergastolo. La decisione è stata presa dopo una serie di aggressioni sessuali che hanno causato un’ondata di proteste nella capitale Dhaka e in altre città del paese.

Bielorussia

Il 12 ottobre il ministero dell’interno ha autorizzato la polizia a usare la forza contro i manifestanti che dal 9 agosto protestano contro la rielezione del presidente Aleksandr Lukašenko, avvenuta grazie ai brogli. Lo stesso giorno i paesi membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sulle sanzioni contro Lukašenko.

Grecia

La corte penale di Atene ha respinto il 12 ottobre la possibilità di attenuanti per i leader del partito neonazista Alba dorata, riconosciuti colpevoli la settimana scorsa di “dirigere un’organizzazione criminale”. Il fondatore del partito, Nikólaos Michaloliákos, e altri sei leader rischiano una condanna fino a 15 anni di prigione. Le pene potrebbero essere annunciate il 14 ottobre.

Lituania

L’opposizione conservatrice ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti nel primo turno delle elezioni legislative dell’11 ottobre. L’Unione della patria-Democratici cristiani di Lituania ha ottenuto il 24,7 per cento dei voti, contro il 17,6 per cento dell’Unione dei contadini e dei verdi di Lituania, la formazione di centrosinistra del primo ministro Saulius Skvernelis. Il secondo turno si svolgerà il 25 ottobre.

Ambiente

Nel periodo 2000-2019 sono stati registrati 7.348 disastri naturali nel mondo, quasi il doppio rispetto al periodo 1980-1999. Hanno causato 1,23 milioni di vittime e coinvolto quattro miliardi di persone. I disastri legati al clima sono passati da 3.656 a 6.681. I dati sono contenuti in un rapporto presentato il 12 ottobre dall’ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio (Unisdr).