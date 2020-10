Bielorussia

Il 13 ottobre la leader dell’opposizione Svetlana Tichanovskaja ha lanciato un ultimatum al presidente Aleksandr Lukašenko. Se non di dimetterà entro il 25 ottobre, Tichanovskaja lancerà un appello a uno sciopero generale e a manifestazioni di massa in tutto il paese. Tichanovskaja si è rifugiata in Lituania dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto.

Norvegia-Russia

Il 13 ottobre la ministra degli esteri norvegese Ine Eriksen Søreide ha accusato la Russia di essere responsabile di un ciberattacco al parlamento di Oslo nell’agosto scorso. Gli hacker si erano introdotti nella posta elettronica di deputati e impiegati. Mosca ha definito le accuse “una grave provocazione”.

Cipro

Il governo ha annunciato il 13 ottobre la soppressione del cosiddetto programma dei passaporti d’oro, dopo che un’inchiesta dell’emittente qatariota Al Jazeera aveva svelato una serie di abusi. L’obiettivo del programma era attirare ricchi investitori sull’isola in cambio della cittadinanza. Ma secondo Bruxelles favoriva l’ingresso nell’Unione europea di esponenti del crimine organizzato.

Tunisia

Il 13 ottobre la guardia costiera tunisina ha trovato i corpi di altri quattro migranti dopo il naufragio dell’11 ottobre al largo delle coste del paese. Secondo il tribunale di Sfax, le vittime accertate sono 21, mentre quattro o cinque persone risultano disperse e sette sono state soccorse.

Etiopia

Dodici persone sono morte nell’ultima settimana nelle violenze nella regione Benishangul-Gumuz, nell’ovest del paese. Lo ha rivelato il 13 ottobre il responsabile della sicurezza della regione, Gashu Dugaz, che ha parlato di una “faida privata”. Ma secondo fonti locali si tratta di violenze etniche: sarebbe in corso un’offensiva di una milizia gumuz contro i membri della comunità amhara.

Mali

Il 13 ottobre dodici civili e undici soldati sono morti in una serie di attacchi delle milizie jihadiste nel centro del paese. L’esercito ha annunciato l’uccisione di 13 assalitori. Si tratta del bilancio di vittime più alto dal colpo di stato del 18 agosto. Pochi giorni fa i jihadisti avevano liberato quattro ostaggi: il politico maliano Soumaïla Cissé, la francese Sophie Pétronin e gli italiani Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio.

India

Il 14 ottobre le autorità indiane hanno revocato gli arresti domiciliari e liberato Mehbooba Mufti, che ha guidato il governo del Kashmir indiano dal 2016 al 2018. Mufti era stata arrestata il 5 agosto 2019 dopo che New Delhi aveva privato della sua autonomia il Jammu e Kashmir, l’unico stato della federazione indiana a maggioranza musulmana.