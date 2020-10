Bolivia

Secondo gli exit poll Luis Arce, candidato del Movimento per il socialismo (Mas) dell’ex presidente Evo Morales, ha vinto le elezioni presidenziali del 18 ottobre. Arce avrebbe ottenuto il 52 per cento dei voti, precedendo di venti punti percentuali il candidato centrista Carlos Mesa. Il Mas torna così al potere a meno di un anno dalle dimissioni di Morales, accusato di frode elettorale.

Cile

Il 18 ottobre decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Santiago nel primo anniversario di un movimento di contestazione contro le disuguaglianze sociali. I manifestanti hanno anche invitato gli elettori a votare sì nel referendum del 25 ottobre sulla revoca dell’attuale costituzione, approvata nel 1980 all’epoca della dittatura di Augusto Pinochet.

Stati Uniti

Il 17 ottobre il dipartimento della giustizia ha fissato per l’8 dicembre la prima esecuzione federale di una donna dal 1953. Sarà messa a morte nell’Indiana Lisa Montgomery, condannata per aver strangolato a morte una donna incinta e di averle poi aperto l’addome per prelevare il bambino. Montgomery soffre di problemi mentali.

Francia

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza il 18 ottobre in varie città del paese per rendere omaggio a Samuel Paty, un insegnante di storia e geografia decapitato venerdì alla periferia ovest di Parigi per aver mostrato ai suoi alunni delle caricature del profeta Maometto nell’ambito di una lezione sulla libertà d’espressione. L’assalitore, un rifugiato russo di origine cecena di 18 anni, è stato ucciso dalla polizia.

Repubblica Turca di Cipro Nord

Ersin Tatar, il candidato sostenuto da Ankara, è stato eletto a sorpresa presidente dell’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. Nel ballottaggio delle elezioni presidenziali del 18 ottobre Tatar ha ottenuto il 51,69 per cento dei voti, sconfiggendo il capo di stato uscente Mustafa Akıncı. Tatar è contrario alla riunificazione di Cipro.

Azerbaigian-Armenia

Il 18 ottobre i governi dei due paesi si sono accusati a vicenda di aver violato una tregua umanitaria entrata in vigore da poche ore nella regione separatista del Nagorno Karabakh.

Israele-Bahrein

I rappresentanti dei due paesi hanno firmato il 18 ottobre a Manama, in Bahrein, un accordo per la ripresa delle relazioni diplomatiche e sette memorandum d’intesa. La cooperazione riguarderà vari settori, tra cui l’economia, la finanza, l’aviazione, le comunicazioni e l’agricoltura.

Guinea

Il 18 ottobre si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali dopo mesi di proteste contro la candidatura a un terzo mandato del presidente Alpha Condé, 82 anni. Il principale sfidante è Cellou Dalein Diallo, 68 anni. I risultati saranno annunciati tra circa una settimana.

Nuova Zelanda

Il Partito laburista della premier Jacinda Ardern ha vinto le elezioni legislative del 17 ottobre con il 49,1 per cento dei voti, ottenendo la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento. Ardern ha annunciato una serie di misure in tema di protezione dell’ambiente e di riduzione della povertà e delle disuguaglianze.