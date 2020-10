Combattere la crisi in Campania Con la pandemia i problemi economici dell’area tra Napoli e Caserta si sono aggravati, facendo aumentare le tensioni sociali. Varie associazioni si sono unite per rispondere meglio alle necessità del territorio. Il video di Davide Lemmi, Marco Simoncelli e Carlotta Giauna.

Annalisa Camilli L’emergenza tra i braccianti di Rosarno Sale la tensione in uno dei ghetti più famosi d’Italia, dichiarato zona rossa.

Andrea Pipino Contro il divieto di abortire In Polonia si protesta contro il divieto di interrompere la gravidanza anche in caso di malformazioni del feto.

Francesco Rocchi Cinque proposte per la scuola Dalle attrezzature tecnologiche alle attività in presenza, cosa serve agli istituti.

(Fotomontaggio di The Voorhes con le foto di Alyssa Schukar/The Atlantic)

I figli segreti del dottor Cline Per anni un medico statunitense ha usato di nascosto il suo sperma per fecondare le donne che si rivolgevano a lui per la procreazione assistita. Così ha avuto più di cinquanta figli. Perché ingannava le pazienti? Secondo molti era semplicemente per egoismo. L’ articolo dell’Atlantic, dall’archivio di Internazionale.

Marino Sinibaldi

Ai teatri e ai cinema serve un’alternativa vera

Le proposte per non chiuderli sono poco realistiche. C’è bisogno di risorse certe e più spazi sulle piattaforme e sulle reti italiane.

Giovanni Ansaldo

La nostalgia di Bruce Springsteen

Letter to you non è uno dei suoi dischi migliori, ma è quello che tanti suoi fan volevano.

Portfolio

In viaggio verso Togliatti

Sulle tracce degli operai della Fiat che nel 1967 andarono in Russia per aprire una fabbrica di automobili.

Daniele Cassandro

Anche i Frank Sinatra piangono

L’album meno venduto di Frank Sinatra è un ambizioso mini-dramma in musica.