Stati Uniti

Il presidente Donald Trump e il suo rivale democratico Joe Biden sono testa a testa nelle elezioni presidenziali del 3 novembre. L’esito del voto dipenderà dall’attribuzione degli stati ancora in bilico, e in alcuni casi potrebbe andare per le lunghe a causa del voto postale. Trump ha già proclamato la sua vittoria, denunciando però “frodi” e annunciando un ricorso alla corte suprema. I democratici dovrebbero mantenere il controllo della camera dei rappresentanti, mentre il senato è ancora in bilico.

Etiopia

Il 4 novembre il primo ministro Abiy Ahmed ha proclamato lo stato d’emergenza nel Tigrai, nel nord del paese, dopo aver accusato il Fronte popolare di liberazione del Tigrai, il partito al potere nella regione, di aver condotto un attacco contro una base militare a Mekele. Il presidente del Tigrai, Debrestion Gebremichael, ha invece denunciato “un’aggressione del governo federale”.

Camerun

Undici insegnanti sono stati rapiti il 3 novembre in una scuola a Kumbo, nella regione anglofona del Nordovest. L’attacco è stato attribuito ai separatisti anglofoni, che da quattro anni si battono contro il governo centrale. Dieci giorni fa i separatisti avevano attaccato una scuola a Kumba, nella regione anglofona del Sudovest, uccidendo sette alunni.

Austria

Il 3 novembre il gruppo Stato islamico ha rivendicato l’attacco jihadista avvenuto la sera del 2 novembre a Vienna, che ha causato quattro morti e 23 feriti. L’autore dell’attacco, Kujtim Fejzulai, un ventenne originario della Macedonia del Nord, è stato ucciso dalla polizia. L’uomo, che avrebbe agito da solo, era stato condannato nel 2019 per aver cercato di raggiungere la Siria, ma era stato scarcerato in anticipo.

Bielorussia

Il 3 novembre è entrato in funzione, nonostante l’opposizione della Lituania, uno dei due reattori della centrale nucleare di Astravec, la prima della Bielorussia. L’impianto, costruito dall’agenzia nucleare russa Rosatom, coprirà circa un terzo del fabbisogno energetico del paese. Il ministro dell’energia lituano Žygimantas Vaičiūnas ha definito la centrale, che si trova ad appena quaranta chilometri dalla capitale lituana Vilnius, “una minaccia alla sicurezza nazionale”.

Stati Uniti-Taiwan

Il dipartimento di stato americano ha annunciato il 3 novembre la vendita a Taiwan di quattro droni d’attacco Mq-9 Reaper per 600 milioni di dollari. Si tratta della terza vendita di armi a Taiwan nelle ultime tre settimane, per un totale di 4,8 miliardi di dollari. La Cina, che considera l’isola parte del suo territorio, ha annunciato sanzioni contro le aziende statunitense coinvolte.

Nicaragua-Honduras

L’uragano Eta, con venti fino a 230 chilometri all’ora, ha raggiunto le coste del Nicaragua e dell’Honduras, causando gravi alluvioni e ingenti danni materiali. L’uragano, che negli ultimi giorni si era rafforzato sulle acque calde del mar dei Caraibi, avrebbe causato finora due vittime in Nicaragua e una in Honduras.