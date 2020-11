Come evitare la prossima pandemia Il covid-19 ha fatto capire che la vita degli esseri umani dipende anche da malattie causate da deforestazione, commercio di animali selvatici e ricerca di materie prime. Bisogna riflettere sul futuro del pianeta. Il video del New York Times.

In diretta Cosa succede negli Stati Uniti Notizie, approfondimenti, grafici e analisi per seguire gli sviluppi del voto.

Francesca Sibani Tre elezioni esplosive in Africa Le presidenziali in Guinea, Costa d’Avorio e Tanzania gettano un’ombra sui progressi della democrazia fatti finora.

Reazioni prevedibili “I rifugiati che mi hanno picchiato sono un simbolo dell’odio e della rabbia causati da questa sporca guerra”. L’articolo in cui il giornalista Robert Fisk, morto il 30 ottobre 2020, raccontava un episodio accaduto nel 2001, durante la guerra in Afghanistan. Dall’archivio di Internazionale.

Paul B. Preciado

La seconda sessualità di Simone de Beauvoir

Quella narrata in Le inseparabili è la storia di un amore lesbico, non di un’amicizia.

Giovanni Ansaldo

Kendrick Lamar è tornato

Ci voleva un pezzo di storia dell’hip hop come Busta Rhymes per tirarlo fuori dall’ombra.

Pasquale Cavorsi

La mostra è aperta

Silvana Amato e i suoi studenti hanno trasformato il lockdown in un diario visivo ricco di sovrascritture.

Daniele Cassandro

Manuale di autodistruzione

This last night… in Sodom è il disco più affascinante dei Soft Cell, quello dove si sabotano in maniera spettacolare.